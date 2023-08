Changements climatiques : 4,5 M$ investis dans les Laboratoires vivants de l’Î.-P.-É.

Des chercheurs et des agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard qui participent au programme Laboratoires vivants bénéficieront d’un financement de 4,5 millions de dollars sur les cinq prochaines années. Cet argent devrait participer à développer des pratiques qui aident les agriculteurs à s'adapter aux changements climatiques.

L'annonce de ce nouvel investissement d'Ottawa a été faite jeudi matin, au Climate Lab de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, à St. Peters.

Cet endroit accueillera désormais des équipes de recherche du programme Laboratoires vivants.

Pour Judith Nyiraneza, chercheuse en chef du programme Laboratoires vivant, l'investissement fédéral de 4,5 millions de dollars fera une différence dans les émissions des gaz à effet de serre. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Depuis 2019, le programme Laboratoires vivants favorise la collaboration de chercheurs et d'agriculteurs de l'île dans l’adoption de pratiques agricoles plus écologiques, notamment des techniques qui assurent la santé des sols et la qualité de l’eau.

Avec ce nouvel investissement, le programme se penchera également sur la réduction de la quantité de dioxyde de carbone dans l'environnement.

Les objectifs généraux sont de séquestrer plus de carbone et de réduire les gaz à effet de serre, mais aussi, de maintenir les bénéfices sur le sol et l'eau.

Pour Judith Nyiraneza, chercheuse en chef du programme Laboratoires vivant et chercheuse principale, Agriculture et Agroalimentaire Canada, cette deuxième phase du projet permettra de faire une différence dans les émissions des gaz à effet de serre.

La séquestration de carbone, ça prend du temps, donc c'est un projet de cinq ans. Nous allons prendre des mesures au début du projet, et à la fin, on verra de quelle façon ces pratiques changeront l'environnement en matière de séquestration de carbone et de gaz à effet de serre , explique-t-elle.

Tout le monde gagne

Agricultrice et directrice générale de l’Association agroenvironnementale de Prince est, Andrea McKenna explique que la deuxième phase du programme permettra de faire avancer des projets de recherches déjà entamés.

Nous pourrons continuer certains essais que nous menions, en particulier sur les cultures de couverture, mais aussi, nous pourrons mettre en place de nouveaux essais pour les agriculteurs, comme le pâturage en rotation.

L'Association agroenvironnementale de Prince Est, dirigé par Andrea McKenna, est partenaire du programme Laboratoires vivants. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

La pratique du pâturage en rotation consiste à déplacer le bétail dans les prés pour améliorer la santé des sols, des plantes et des animaux.

Andrea McKenna souligne l’urgence d’adopter des mesures plus écologiques.

Le climat change très rapidement, les défis sont là et nous, les agriculteurs, avons vraiment besoin d'aide , ajoute-t-elle.

Pour Ryan Barrett, chercheur au Conseil de la pomme de terre de l'île, les fermiers de l'île voient déjà les bienfaits de l'adoption des pratiques proposées dans le cadre du programme Laboratoires vivants. Photo : Radio-Canada

Pour Ryan Barrett, chercheur au Conseil de la pomme de terre de l’île, tant l'environnement que les agriculteurs participants au programme Laboratoires vivants bénéficient des résultats.

En ce qui concerne les opportunités offertes par les cultures de couverture, la réduction de l'érosion des sols et l’amélioration de la santé des sols, elles semblent également être liées à une légère augmentation du rendement des terres agricoles, alors tout le monde gagne , ajoute-t-il.

Environ 125 fermes de l’île ont déjà participé au programme de Laboratoires vivants.