Pas de site d’injection supervisée sans l’accord du CPE

Il n’y aura pas de site d’injection supervisée de drogues dans les locaux de Tandem Mauricie sans l’accord du conseil d’administration du centre de la petite enfance (CPE) Premier pas, ont confirmé les autorités régionales de la santé. Par ailleurs, le déploiement d’un site de prévention des surdoses à Trois-Rivières est sur pause, mais demeure dans les plans.

[À la suite de] votre demande et à l’analyse de l’ensemble du dossier, nous vous confirmons qu’aucun service supplémentaire pour les consommateurs de substances psychoactives ne sera déployé à Tandem Mauricie, sans l’accord préalable des membres du CA de votre établissement , a indiqué le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) dans une lettre envoyée au CPE .

C'est une décision qu'on accueille favorablement , indique le vice-président du Conseil d'administration du CPE Premier pas, Guillaume Cholette-Janson. Comme les membres du C.A. ne veulent pas d’un site d’injection supervisé comme voisin, le projet ne verra jamais le jour dans les locaux actuels de l'organisme sur la rue Laviolette.

Le conseil d'administration du CPE doute de la possibilité pour les deux organismes de cohabiter à long terme. On croit que nos missions ne sont pas conciliables comme voisins. On pense que s’il y a des compromis qui sont faits d'un côté ou de l'autre, ça va nuire à la mission de l'une ou l'autre des organisations , résume M. Cholette-Janson.

Il fait remarquer que le CPE est installé à cet endroit depuis 10 ans et que Tandem est arrivé par la suite, il y a environ 4 ans.

Tandem Mauricie réplique toutefois qu’il y a des besoins dans le quartier, notamment en raison de l’augmentation de l’itinérance. L’équipe de Tandem assure une présence dans le quartier, ce qui assure une meilleure sécurité pour prévenir les situations de surdoses et nous récupérons le matériel de consommation. L’équipe d’intervenant sensibilise et travaille en prévention avec la population de consommateurs , indique la directrice de Tandem Mauricie, Kate Larkin.

Vers une meilleure cohabitation?

Le CIUSSS MCQ annonce dans sa lettre la mise en place d’un comité qui portera sur la cohabitation entre le CPE et Tandem Mauricie. Ce processus de médiation-là on y tient, on vit des problématiques depuis le début de l'été , affirme le vice-président du C.A.

Guillaume Cholette-Janson affirme que des seringues et des piluliers ont été trouvés sur le site de la garderie, pas dans la cour où joue les enfants, mais à proximité. On a des fois des fumées secondaires de cigarettes, de marijuana qui se rendaient dans la cour , explique-t-il.

Nous sommes conscients des enjeux de nos populations respectives et travaillons avec bienveillance envers ceux-ci , affirme la directrice de Tandem Mauricie par courriel, Kate Larkin.

Ouvrir en mode plein écran Une allée sépare le CPE Premier pas au terrain de l'organisme Tandem Mauricie à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Maxime André

Notre organisme distribue des trousses de Naloxone, sensibilise les utilisateurs de drogues sur les signes de surdose et sur les risques de la consommation non sécuritaire et accompagne les personnes qui souhaitent contrôler ou arrêter leur consommation , précise-t-elle.

Un site de prévention des surdoses à Trois-Rivières

Dans sa lettre au CPE , le CIUSSS MCQ indique qu’il veut former un comité en lien avec un projet pilote de site de prévention des surdoses (SPS).

Le comité sera responsable de revoir les pratiques qui favoriseront l’acceptabilité sociale liée à l’arrivée future d’un SPS au sein de la ville de Trois-Rivières (où, quand et comment activer ce projet pilote) , peut-on lire.

Le CIUSSS MCQ nous a toutefois précisé que le projet est sur pause afin de prendre le temps avec les partenaires impliqués de bien évaluer la situation dans son ensemble .

La volonté d'ajouter des services pour les personnes utilisatrices de drogues demeure, particulièrement dans un contexte où les organismes de Trois-Rivières nous ont fait part des besoins en prévention des surdoses entre autres au centre-ville et en périphérie.

Tandem Mauricie fait partie des discussions entourant la mise sur pied d’un tel site. Nous participons présentement à une réflexion sur l’ajout à l’offre de service existante pour les utilisateurs de drogue, toujours dans le but de réduire et de prévenir la transmission d’infections ITSS et les surdoses , confirme la directrice de l’organisme, Kate Larkin, par courriel.

Tandem Mauricie soutient qu’il y a de réels besoins dans la région en termes de prévention des surdoses.

