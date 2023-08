La phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain ira bel et bien de l’avant

Après des tergiversations au sein du gouvernement Legault, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, promet une phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain jusqu'au quartier des Chutes-Montmorency.

Cette dernière a été réclamée depuis des années par les résidents du secteur.

Le ministre Julien assure que, dès l’automne, un processus sera lancé pour amorcer cette nouvelle phase de la promenade linéaire Samuel-De Champlain, afin de poursuivre la promenade de la baie de Beauport jusqu'au quartier des Chutes-Montmorency.

Faut trouver le meilleur moyen de continuer cette promenade-là. On veut un concours d'idéation avec des spécialistes et des experts qui vont se pencher sur cette question-là pour nous offrir les meilleures possibilités avec l'objectif qu’on a.

M. Julien ne s’est toutefois pas avancé sur un échéancier précis. Il serait prématuré de donner une date finale avant le concours d’idéation, d’après lui. C’est le volet étude et analyse qu’on lance.

Ouvrir en mode plein écran Jonatan Julien, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, lors du dévoilement de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Ça fait longtemps qu’on parle de cette phase 4 , a-t-il rappelé, mais cette fois-ci, il semble résolu à faire progresser le dossier.

En mai 2022, la ministre Geneviève Guilbault, responsable à l'époque de la région de la Capitale-Nationale, avait été vivement critiquée alors qu’elle affirmait que la phase 4 ne figurait plus comme « une priorité » de son gouvernement. Elle avait dû rectifier ses propos par la suite.

Un allié dans les projets

Le maire de Québec, Bruno Marchand, n'a pas caché son enthousiasme quand il a été questionné sur le sujet. Il a qualifié Jonatan Julien d’allié dans ce dossier.

Publicité

Je pense qu’il exprime son leadership dans sa capacité à faire en sorte qu’on soit mobilisé dans des projets communs. Ça, c’en est un, et vous savez combien il m’est cher , a-t-il affirmé.

Si le maire pense que le vif succès de la phase 3 a contribué en partie à la décision d’aller de l’avant, il croit que le ministre Julien a toujours été pour ce projet.

Je pense que ça fait partie des raisons, mais avant même l’ouverture [de la phase 3] le ministre voulait aller de l’avant avec la phase 4, a-t-il assuré. On est passé avec l’annonce de ce matin, avec une décisio. On va de l’avant pour les gens de Beauport et d’Estimauville; on veut des accès, pas juste des percées.

Des citoyens membres de la Table citoyenne Littoral Est avaient d’ailleurs réitéré leur volonté d’avoir un accès au fleuve dans ce secteur, il y a quelques semaines, en transformant l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain.

Ouvrir en mode plein écran « À qui le fleuve? À nous le fleuve! L'autoroute, on n'en veut plus! », ont écrit les manifestants sur des pancartes. (Photo prise en juin 2023) Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Le député solidaire Sol Zanetti est content de voir que le ministre Julien veut concrétiser le projet. Il est persuadé que l’accès au fleuve et à la nature pourrait revitaliser Beauport .

Toutefois, il croit que tout va dépendre de l’engagement [du gouvernement] de transformer l'autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain .

Ouvrir en mode plein écran L'autoroute Dufferin-Montmorency Photo : Radio-Canada / Carl Boivin