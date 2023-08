Des organismes et ressortissants ukrainiens vivants dans le Nord-Est de l'Ontario ont organisé des rassemblements ce jeudi pour souligner l'indépendance de l'Ukraine.

À North Bay, un rassemblement de solidarité aura lieu à 19 h à l’abri Rotary, près de la marina publique. L’événement est organisé par Andrii Bieliaiev, qui a quitté l’Ukraine pour le Canada à la fin de l’été dernier.

Originaire de Mariupol, M. Bieilaiev est un des nombreux Ukrainiens partout dans le monde qui se rassembleront aujourd’hui pour se tenir la main et créer une chaîne humaine, pour célébrer non seulement l’indépendance de l’Ukraine, mais aussi pour célébrer l’indépendance de tous les peuples libres de la Terre , soutient-il.

Nous célébrons aujourd’hui l'indépendance face à la tyrannie et à la dictature, et tous les Ukrainiens doivent montrer aux autres peuples de la terre qui si l’on y croit, on peut être indépendant dans son propre pays.