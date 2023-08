Au parc national Wapusk, la stabilité d’un troupeau de caribous intrigue les chercheurs

Des scientifiques utilisent des appareils photo à détection de mouvement pour tenter de comprendre l’apparente stabilité du troupeau de caribou qui habite au parc national Wapusk, dans le nord du Manitoba , alors que d’autres troupeaux à travers le Canada s’amenuisent.

Depuis 2022, des chercheurs de Parcs Canada, de l'Université de la Saskatchewan et de la Fédération métisse du Manitoba analysent des images capturées par les 92 appareils photo placés à l’intérieur et autour du parc.

Le parc Wapusk, situé le long de la côte de la baie d'Hudson, protège environ 99 pour cent de l'aire de mise bas estivale de la harde de caribous du cap Churchill, dont la population est estimée entre 1000 et 3000 individus, un chiffre stable depuis plusieurs décennies.

La zone protège également une partie des routes migratoires printanières et automnales de la harde, tandis que ses aires d'hivernage se trouvent à l'extérieur du parc, dans des forêts relativement vierges.

Russell Turner, scientifique des écosystèmes, explique que Parcs Canada et ses partenaires de recherche espèrent recueillir suffisamment de données pour établir un lien entre la protection de l'habitat et la stabilité de la population.

Presque tous les autres troupeaux de caribous au Canada sont en déclin. Il est donc regrettable que nous ne sachions pas pourquoi cette population demeure stable, mais cela pourrait être dû au parc national et à la protection qu'il offre.

Démontrer ce lien de cause à effet représenterait un énorme avantage pour de nouveaux parcs potentiellement protégés , croit-il.

Bien que l’hypothèse semble logique, le troupeau du cap Churchill est toutefois inhabituel, estime Russell Turner. Ce dernier hiverne dans la forêt boréale et passe l'été dans la toundra, plutôt que de passer toute l'année dans une seule zone écologique.

Nous avons des caribous uniques qui habitent à la fois les forêts et les terres arides , spécifie-t-il. Il s'agit d'un troupeau relativement petit au Manitoba et assez peu étudié, nous avons donc très peu d'informations à son sujet.

Ouvrir en mode plein écran Un caribou marche le long d’une tourbière dans le parc national Wapusk en août 2022. Cette image a été prise par un appareil activé par le mouvement. Photo : Radio-Canada / Ryan Brook/Université de la Saskatchewan

Un travail de recherche ardu

Par ailleurs, recueillir des informations sur ces caribous n’est pas facile. Les appareils qui surveillent les sentiers sont difficiles à installer puisque le parc est extrêmement froid et enneigé en hiver, détrempé en été et n’est pas accessible par voie terrestre.

Dans la zone qui borde le camp de recherche Nester One, l’une des seules infrastructures du parc, les chercheurs se déplacent à pied pour remplacer les batteries et les cartes mémoires des appareils photo montés sur des poteaux.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe de chercheurs a remplacé les piles et les cartes mémoire de 28 appareils photo comme celui-ci en une journée, effectuant des vols entre les sites en hélicoptère pour accélérer le processus et minimiser les risques de rencontre avec les ours polaires. Photo : Radio-Canada / Bartley Kives

Les appareils plus difficiles d’accès doivent quant à eux être desservis par hélicoptère.

En 2022, six appareils photo ont été détruits par des ours polaires, un méfait capté par l’appareil.

Des images d'ours grizzlis, de renards arctiques et de nombreuses espèces d’oiseaux ont également été capturées.

Ouvrir en mode plein écran Cet ours était parmi les 15 aperçus depuis les airs au cours d'une opération d'entretien des appareils photo par le personnel de Parcs Canada. Photo : Matthew Van Egmond/Parcs Canada

Une tendance intéressante qu’on peut observer est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d’activité animale dans le parc en hiver. On voit toutes les espèces en mai et juin, et en réalité, seulement quelques loups et renards se présentent dans le parc l'hiver , explique M. Turner.

Publicité

Les chercheurs souhaitent également utiliser les appareils photo pour prouver ce que les connaissances traditionnelles indiquent depuis des années, soit que les caribous préfèrent migrer le long des crêtes de plage sèches plutôt que de se démener dans les tourbières détrempées.

Nous utilisons ces appareils photo pour connaître leur position, l’habitat qu’ils choisissent et, espérons-le, pour en apprendre davantage sur leurs prédateurs et certaines de leurs activités dans l'environnement , spécifie Russell Turner.

Il est notamment intéressant de voir où se situent les loups par rapport à leurs proies, les caribous, affirme Ryan Brook, écologiste de la faune à l'Université de la Saskatchewan.

Ils font leur tanière principalement dans les zones forestières situées à l'extrémité sud du parc, mais ils effectuent des déplacements quotidiens ou à plus long terme au nord, là où se trouvent les caribous , précise-t-il.

Quant à elle, la Fédération métisse du Manitoba espère utiliser les données des appareils pour soutenir la création d'une zone protégée autochtone pour le troupeau de caribous du cap Churchill, au sud-ouest de Wapusk, indique Riley Bartel, coordonnateur de la conservation pour l’organisation.

Leurs aires d'été sont protégées, mais si les aires d'hivernage pouvaient également l’être, cela contribuerait à préserver encore plus l’espèce , fait-il valoir.

Avec les informations de Bartley Kives