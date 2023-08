Cinq ans et demi après la mort après la mort de Samuel Brown dans le dortoir de son école de Brantford, l'enquête du coroner réclamée par sa famille s'ouvre en principe aujourd'hui à Toronto. Les causes et les circonstances mystérieuses de la mort du jeune homme handicapé qui était âgé de 18 ans ne font l'objet d'aucun consensus.

Samuel Brown, dont la mobilité était limitée dû à des retards neurologiques, avait été retrouvé inanimé dans la chambre de son dortoir de l’école W. Ross Macdonald le 9 février 2018 avant d'être transporté d'urgence à l'Hôpital général de Brantford où son décès a été constaté.

L'autopsie a déterminé qu'une broncho-pneumonie sévère a provoqué sa mort.

Le jeune adulte, qui était sourd, aveugle et non verbal, fréquentait l'établissement public depuis l'âge de 4 ans. Il a toujours eu de la difficulté à avaler de la nourriture compte tenu de ses problèmes de santé.

Il avait déjà été hospitalisé en 2011 pour une pneumonie de déglutition, puis en 2016, pour une bronchiolite.

Ouvrir en mode plein écran La mère de Samuel Brown, Andrea Brown, lors d'une conférence de presse en 2019. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema

Sa mère, Andrea Brown, avait reçu un appel téléphonique le soir du 9 février 2018. Un responsable lui a dit au bout du fil que son fils avait refusé de se lever pour le souper.

Des documents judiciaires dont Radio-Canada a obtenu copie montrent que le jeune adulte avait développé des symptômes de fièvre, de toux et d'écoulement nasal, avant qu'il ne soit trouvé inconscient dans son lit le soir du drame.

Mme Brown a toujours affirmé que les rapports préliminaires du coroner et les résultats de l’autopsie étaient contradictoires.

L’avocate de la famille, Saron Gebresellassi, soutient que l’autopsie indiquait une mort par asphyxie due à une pneumonie, alors que le rapport du coroner a finalement conclu à une mort naturelle.

Ouvrir en mode plein écran L'enquête du coroner devrait durer 10 jours devant un jury de 5 citoyens. Une douzaine de personnes doivent y témoigner. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Le gouvernement de l'Ontario a finalement accepté au printemps 2020 d'ouvrir une enquête du coroner. Les audiences prévues en novembre 2022 ont toutefois été annulées et reportées sine die.

La famille espère que l'enquête du coroner permettra d'élucider une fois pour toutes les circonstances de la mort du jeune homme, qui était en bonne santé selon elle le week-end précédant sa mort.

Samuel passait habituellement les week-ends dans sa famille avant de retourner en pension à l'école durant la semaine.

L'appel au 911 admis en preuve

Après en avoir fait la demande, la famille Brown a réussi à faire admettre comme pièce matérielle à l'enquête l'enregistrement de l'appel au 911 le soir du drame.

Lors des audiences, l'audition des conversations entre l'appelant, le répartiteur et les services de secours devrait être précieuse pour comprendre ce qui s'est passé.

Le ministère de l'Éducation a toutefois indiqué que l'audition de cet enregistrement serait distrayante, qu'il ne fournirait aucun élément précieux à l'enquête et que les transcriptions de l'appel ou le témoignage des secouristes seraient suffisants .

Les documents montrent que la police de Brantford avait à l'époque expurgé l'enregistrement de l'appel en vertu de son règlement sur la rétention et la conservation de ses données.

Le matériel audio a finalement été retrouvé dans les archives du ministère de la Santé grâce à la persistance de l'enquêteur du coroner.

Ouvrir en mode plein écran La décision du coroner, le Dr David Cameron, au sujet de la requête de la famille Brown sur l'appel au 911 le soir du drame, le 9 février 2018. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Le président de l'enquête a accepté la requête de la famille Brown d'entendre l'enregistrement. Il rappelle qu'un enregistrement audio peut contenir des bruits, des sons et des paroles qui ne sont pas inclus dans les transcriptions d'un appel et que ces éléments peuvent contenir des preuves factuelles importantes .

Il ajoute que l'enregistrement peut également donner une meilleure impression au sujet du passage du temps qu'une transcription et que des communications orales contiennent plus d'informations que celles couchées sur le papier.

Le Dr Cameron met toutefois en garde les intervenants que l'appel au 911 ne sera pas une occasion pour critiquer la réponse initiale des secours, mais qu'il permettra plutôt d'en apprendre sur la respiration de Samuel avant et durant son transport à l'hôpital.

Impatience de la famille Brown

Au 5e anniversaire de la mort de Samuel en février, l'avocate de la famille, Me Gebresellassi, avait questionné à nouveau la longueur des procédures dans cette affaire en la qualifiant d'irrégulière.

L'avocate a cité la jurisprudence qui stipule qu'une attente de 36 mois ou plus est considérée comme un délai déraisonnable et pourrait être jugée illégale.

Au Canada, un jury du coroner a le choix de prononcer un verdict de mort naturelle, d'accident, d'homicide, de suicide ou de raison indéterminée. Un verdict d'homicide n'est toutefois pas contraignant et ne mène à aucune accusation criminelle.

Le bureau du coroner se défend toutefois d'avoir traîné dans cette cause et précise qu'une enquête peut avoir lieu 6 ans après la mort d'un individu.

Dans un courriel, sa porte-parole Stephanie Rea écrit qu' il n’y a eu aucune irrégularité ni aucune illégalité dans le processus qui a mené à la préparation de l'enquête et des audiences.

Ouvrir en mode plein écran Outre des recommandations, le jury du coroner devra dégager un verdict sur la mort du jeune Samuel Brown. Photo : Radio-Canada

Mme Rea admet néanmoins que l'enquête a été retardée pour donner du temps à la province de répondre aux préoccupations d'accessibilité que la communauté des personnes handicapées a exprimées et de permettre l'étude plus approfondie des preuves dans cette affaire sans les contraintes d'un environnement virtuel causé par la pandémie.

Elle ajoute que le dépôt de requêtes et le nombre d'intervenants peuvent en revanche prolonger les délais, comme ce fut le cas avec la requête au sujet de l'appel au 911 qui avait été déposée en février 2022.

Mme Rea souligne en outre que l'enquête du coroner dans cette cause est discrétionnaire et non obligatoire.

Elle explique que la province a jugé qu'elle n'était pas obligée d'en tenir une en vertu de la Loi provinciale sur les coroners, contrairement aux décès survenus sur des chantiers de construction ou lors de fusillades policières.