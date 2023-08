Une Fransaskoise dénonce les politiques sur l’éducation sexuelle et l’identité de genre

La Fransaskoise Francine Proulx-Kenzle dénonce les nouvelles politiques sur l'éducation sexuelle et l’identité de genre que le gouvernement de la Saskatchewan a adopté.

Mardi, la province a annoncé que le consentement des parents des élèves de moins de 16 ans sera obligatoire en ce qui concerne l’éducation sexuelle.

Cette nouvelle politique stipule également que les parents d'élèves devront désormais donner leur accord aux établissements scolaires en ce qui concerne l'utilisation du nom ou du genre préféré des élèves de moins de 16 ans à l'école.

En entrevue à l'émission Point du jour, Francine Proulx-Kenzle estime que c’est un véritable recul dans la façon de concevoir notre société et c’est très préoccupant. Cette politique va apporter plus de problèmes que de solutions .

Cette dernière est bénévole auprès de Pflag Canada, une organisation caritative nationale fondée par des parents qui souhaitent s'aider et aider leur famille à comprendre et à accepter les enfants LGBTQ2S.

On est en train de créer une tension, les parents sont les premiers à prendre soin des enfants, ensuite à l'école, les proches, toutes ces parties doivent travailler ensemble. On doit avoir pour but de protéger l'enfant et cette politique met en péril ces jeunes qui sont vulnérables , explique-t-elle.

Ce n’est pas toutes les familles qui ont des expériences positives pour toutes sortes de raisons, nos valeurs, ce qu'on a vécu. Certaines familles ont des manques d'information sur la diversité sexuelle et l’inclusion , ajoute Mme Proulx-Kenzle.

Il y a des jeunes qui ne seraient peut-être pas acceptés dans leur famille, s'ils commençaient à se poser des questions ou dévoiler même qui ils sont, et avec cette politique, ils n’auront plus ce refuge qui est l'école.

Où pourront-ils aller s’ils ne peuvent pas parler à leurs enseignants, aux conseillers, à l'école, s'interroge Francine Proulx-Kenzle. Ce qui me rend triste, c’est de voir cette politique qui met en péril ces jeunes vulnérables.

Je suis confuse. Ceux qui ont rédigé cette nouvelle politique n'ont pas pensé aux conséquences de refermer la porte aux jeunes qui pourrait aller parler aux enseignants en toute confiance et en confidentialité , affirme-t-elle.

Lors d'une entrevue à CBC mercredi, le ministre de l'Éducation, Dustin Duncan, a affirmé que chaque division scolaire sera chargée de fournir du soutien pour les élèves qui craignent la réaction de leurs parents ou de leur entourage .

Avec les informations de Fred Harding