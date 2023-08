Des éoliennes brisées sont mises à l’arrêt à Saint-Gédéon

Les pales de deux éoliennes situées à Saint-Gédéon, dans le parc Belle-Rivière, sont fissurées. Jusqu’à leur réparation prévue au plus tard au début du mois d’octobre, leur rotation est stoppée.

Par mesure de prévention, on les a arrêtées, pour ne pas qu’il y ait de danger et pour ne pas aggraver les fissures , explique Jean Lavoie, le directeur général de Val-Éo, la coopérative qui exploite les éoliennes.

Si la cause exacte des bris demeure inconnue, Jean Lavoie suggère que les grands vents de mai pourraient en être les responsables, sans exclure un problème de fabrication. Les défauts ont été vus au début du printemps.

De tels bris ne sont pas fréquents, selon le gestionnaire.

On ne peut pas dire que c’est fréquent. Mais ce sont des choses qui arrivent. Le directeur de la construction m’avait dit qu’il avait déjà vu un parc où toutes les pales avaient dû être remplacées , ajoute Jean Lavoie.

La mise à l’arrêt des éoliennes représente des pertes estimées entre 500 000 $ et 700 000 $. Elles sont calculées en fonction de la puissance des vents de l’an dernier. Elles pourront être déterminées de manière plus définitive quand la production sera revenue à la normale. Les six éoliennes Belle-Rivière de Val-Éo génèrent de l’électricité qui est vendue à Hydro-Québec.

La coopérative du Lac-Saint-Jean n’a toutefois pas à s’en faire, car les éoliennes sont garanties par le fabricant. Les bénéfices perdus seront eux aussi remboursés.