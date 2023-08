Marchand renonce à consacrer la Maison Pollack à la diversité

La Ville de Québec renonce définitivement à faire de la Maison Pollack un lieu consacré à la diversité culturelle. Après avoir jusqu’ici dépensé plus de 4 millions de dollars pour acquérir et rénover le bâtiment patrimonial, la Municipalité ignore toujours la vocation qu’elle entend lui donner.

Le maire Bruno Marchand n’avait jamais caché son peu d’enthousiasme à l’égard du projet de son prédécesseur, Régis Labeaume, qui projetait de transformer la Maison Pollack en un lieu de rencontre pour les communautés culturelles et les citoyens de la capitale.

Lors d’un point de presse tenu jeudi matin à l’hôtel de ville, Bruno Marchand a confirmé que le projet, dont il a mis en doute la pertinence, était bel et bien mort et enterré.

Vivre-ensemble

Je ne vois pas en quoi avoir une maison sur Grande Allée va faire en sorte que notre vivre-ensemble entre les différentes communautés va s'améliorer. Le caucus de mes élus est à la même place. [...] Je ne vois pas la pertinence de ce projet-là , a déclaré le maire.

Ouvrir en mode plein écran Bruno Marchand affirme que la Ville de Québec poursuit sa réflexion sur la vocation à donner à la Maison Pollack. Photo : Radio-Canada

Bruno Marchand a tenu à réitérer l’importance qu’il accorde à la diversité. Il ne croit toutefois pas qu’il faille y consacrer un lieu spécifique. La rencontre entre les gens issus de différentes communautés doit selon lui se faire partout , notamment dans les événements existants qu’on retrouve à Québec.

Une place pour tous

Que ce soit le Festival d'été, que ce soit différents événements, moi, ce à quoi je crois, c'est que peu importe ta couleur de peau, peu importe ta provenance, peu importe ta langue, tu as une place ici. Tu es ici chez toi et tu es partie prenante d'une communauté et tous ces événements-là où les gens se mélangent, se retrouvent, se rencontrent, se reconnaissent, c'est ça qui fait une ville où le vivre-ensemble est celui [auquel] on aspire , a fait valoir le maire.

Son administration réfléchit encore à la vocation à donner à la Maison Pollack, acquise en 2021 par la Ville de Québec au coût de 1,55 million de dollars.

Ouvrir en mode plein écran La Maison Pollack a été construite entre 1909 et 1910. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On va finir les travaux, on va sécuriser [le site], on va aménager ce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? On attend les projets , a indiqué le maire.

Radio-Canada a révélé mercredi que la facture des travaux de rénovation du bâtiment, qui ne sont pas encore terminés, était passée de 3,65 à 4,05 millions de dollars. La Ville attribue la hausse des coûts à des imprévus sur le chantier .

Avec la collaboration de Camille Carpentier, d’Olivier Lemieux et de Jérémie Camirand