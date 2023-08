Cancer incurable : Stéphanie Alain obtient les fonds pour participer à une étude clinique

L'étude clinique a été suggérée à la Rouynorandienne par son oncologue, le Dr Ramy Saleh, directeur de recherche en oncologie au Centre universitaire de santé McGill.

La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) avait toutefois refusé de financer le traitement en raison de son caractère expérimental. Stéphanie Alain a raconté son histoire sur les ondes de Radio-Canada à plusieurs reprises depuis l’annonce de la décision, le 27 juillet dernier.

C’est un soulagement, confie-t-elle. Je trouve encore la position de la RAMQ décevante et ordinaire. Mais je suis contente que mon député, mon oncologue et le ministère de la Santé aient cherché, aient voulu m’aider et trouver une solution pour que je puisse y aller.

Sa participation à l’étude albertaine est possible grâce à un montant de 100 000 $ obtenu via le Fonds de recherche du Québec – Santé, un organisme à but non lucratif fondé par le gouvernement.

Stéphanie Alain, qui a contesté la décision de la RAMQ, soutient que l’organisme a maintenu son refus, dans un courriel transmis dernièrement.

La femme de 31 ans attribue ce dénouement à son oncologue, le Dr Ramy Saleh, mais aussi aux démarches du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, engagé dans le dossier depuis sa médiatisation. Ils ont travaillé super fort , confirme-t-elle.

Montant suffisant

Ému, M. Bernard explique que le montant versé devrait suffire à couvrir les frais des traitements expérimentaux que devrait recevoir Mme Alain.

Mes filles ont le même âge. Je ne pouvais pas accepter qu’il n’existe pas de solution. Je me suis mis à la place des parents de Mme Alain et de ses beaux-parents [...] Tous les gens que nous avons interpellés ont mis leur cœur et leur énergie là-dedans , avance-t-il, la voix tremblotante.

Le montant aurait été établi à la suite de consultations entre l’oncologue de Stéphanie Alain, le Dr Ramy Saleh, et l’une des responsables de l’étude clinique en Alberta, Mona Shafey.

Quand j’ai parlé avec la Dre Shafey, elle ne pensait même pas que nous aurions le montant de 100 000 $. On a vraiment, selon elle et selon le Dr Saleh, un coussin pour tout couvrir, même les imprévus , raconte Daniel Bernard.

Stéphanie Alain est atteinte d'un sarcome alvéolaire, un cancer incurable.

Stéphanie Alain, qui serait toujours éligible à l'étude clinique, devrait commencer à y participer le mois prochain, selon Daniel Bernard.

En entrevue à Radio-Canada, l’oncologue de Stéphanie Alain avait confirmé que le temps presse pour sa patiente et qu’il n’avait aucun traitement à lui suggérer à l’exception de celui offert au Foothills Medical Centre. Affilié au Centre médical de l'Université de Calgary, il s’agit de l’un des plus importants hôpitaux au pays.

C’est un cancer très rare. Nous avons environ 1000 cas par année au Canada et environ 300 cas par année au Québec. Il n’y a pas beaucoup de traitements qui existent , mentionnait le Dr Ramy Saleh, le 11 août dernier.

Le traitement expérimental est offert au Foothills Medical Centre, affilié au Centre médical de l'Université de Calgary, en Alberta.

Le Dr Ramy Saleh participera à l’étude à titre de co-chercheur, une perspective qui aurait aidé à dégager la somme de 100 000 $.