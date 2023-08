Une entreprise albertaine privilégie les réfugiés ukrainiens comme main-d’œuvre

À Calgary, une jeune entreprise créée par un immigrant ukrainien privilégie la main-d'œuvre d'origine ukrainienne, notamment celle que forment des personnes qui ont fui la guerre et se sont retrouvées dans la ville au cours des derniers mois.

L'entreprise Freeze N Dried, qui commercialise des bonbons et fruits lyophilisés, a été cofondée au début de cette année par Viktor Pavlyshyn, 24 ans. Il a a quitté l'Ukraine pour s'installer au Canada alors qu'il était encore un préadolescent.

Lorsqu'il a fallu embaucher, Viktor Pavlyshyn a fait appel à son réseau ukrainien et affirme que quatre de ses six employés sont arrivés au cours des 15 derniers mois environ. Il présente son entreprise comme un environnement très agréable pour ses compatriotes. Comme je suis ukrainien, je connais très bien la langue et je les aide à intégrer leur culture dans l'entreprise , dit-il.

Ostap Khudych, 16 ans, fait partie des recrues. Son emploi d'été consiste à participer aux travaux d'emballage et de conception. Cela, dit-il, lui permet de se faire de nouveaux amis et de gagner un peu d'argent de poche.

Une partie de cet argent a été dépensée pour les achats personnels, comme une guitare, alors qu'une autre partie est envoyée à ses parents, qui vivent toujours en Ukraine. Je suis très heureux de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille , se réjouit Ostap Khudych, qui vit avec des membres de sa famille à Calgary.

À l'aube de sa douzième année d'études, Ostap Khudych affirme aussi que son expérience professionnelle chez Freeze N Dried lui a donné confiance en lui et lui permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Je veux terminer mes études à l'université, puis aller à l'école de médecine pour devenir médecin , confie-t-il.

La branche albertaine du Congrès des Ukrainiens canadiens (CUC) estime à environ 40 000 le nombre de personnes évacuées dans la province.

Avec les informations de Paula Duhatschek