Tempêtes : les Néo-Écossais sont appelés à se préparer à toute éventualité

Frappée par de nombreux désastres naturels depuis un an, la Nouvelle-Écosse n’est peut-être pas au bout de ses peines avec la prochaine saison des ouragans qui approche et qui s’annonce plus active que la normale. D’où l’importance pour les Néo-Écossais de se préparer immédiatement à toute éventualité.

Le ministre responsable du Bureau de gestion des urgences de la province, John Lohr, a tenu à rappeler l’importance de bien se préparer à l’aube de l’arrivée de possibles nouvelles tempêtes post-tropicales.

C'est pourquoi la province lance une campagne de sensibilisation qui offre des conseils et des renseignements pour permettre aux gens de se protéger et de protéger leurs biens avant l'arrivée d'un ouragan ou d'une tempête tropicale.

Je sais que nous sommes tous épuisés des événements météorologiques récents, mais nous sommes en pleine saison des ouragans.

Le meilleur moment pour se préparer est avant l'arrivée d'un ouragan ou d'une tempête tropicale. Si vous prenez des mesures maintenant pour préparer votre plan et votre trousse d'urgence, vous, votre famille, vos amis et vos voisins serez prêts pour l'arrivée d'une tempête dans notre province.

Le ministre responsable du Bureau de gestion des urgences de la province, John Lohr, Bob Robichaud, météorologiste à Environnement et Changement climatique Canada, Matt Drover, d'Ébergie Nouvelle-Écosse, et Ancel Langille, de la Croix-Rouge canadienne.

La campagne de sensibilisation inclut des annonces à la radio, dans les journaux et en ligne qui seront diffusées au cours des quatre prochaines semaines.

Assoyez-vous avec votre famille et préparez un plan. Soyez prêts et mettez-vous à jour avec des informations fiables. Préparez ce dont vous aurez besoin, de l’eau, de la nourriture, des médicaments, des papiers importants et préparez-vous pour plusieurs jours, car une urgence est si vite arrivée , a demandé le ministre à la population.

La tempête Franklin est surveillée de près

Environnement et Changement climatique Canada surveille d’ailleurs de près la progression de la tempête tropicale Flanklin dans les eaux de l’océan Atlantique, a noté le météorologiste Bob Robichaud.

Un poteau d'électricité est tombé dans une rue de Sydney, en Nouvelle-Écosse, lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona.

La tempête qui risque de se transformer en ouragan se trouve actuellement à 1200 kilomètres au sud-ouest des Bermudes. Elle se déplace en direction nord-est, avec une possible bifurcation vers le nord, ce qui l’amènerait dans la trajectoire des provinces maritimes au milieu de la semaine prochaine.

La saison des tempêtes dans l’océan Atlantique s’annonce plus active que la normale, a précisé M. Robichaud, et il est important d’être prêt pour ce genre d’événements extrêmes.

Il y a des inquiétudes avec Franklin, surtout en raison de Fiona. Mais on ne prévoit pas un autre Fiona. Cependant, n’importe quelle tempête est à surveiller de près , a-t-il souligné.

L’inquiétude vient aussi des impacts des pluies diluviennes qui ont frappé plusieurs régions de la Nouvelle-Écosse cet été. En juillet, de violents orages ont déversé plus de 250 millimètres de pluie sur les régions les plus touchées de la province, endommageant les routes, les maisons et les ponts et tuant quatre personnes. Les terres sont saturées d’eau et ne pourraient pas absorber de nouveaux épisodes de pluie abondante, ce qui risque de causer d’autres inondations.

Sur un pied d’alerte

Il n’y a pas que la communauté qui doit être prête à faire face à un nouveau désastre naturel. Énergie Nouvelle-Écosse est sur un pied d’alerte. Matt Drover a indiqué surveiller continuellement la situation et se prépare à déployer les équipes au besoin.

La Croix-Rouge canadienne a ouvert plusieurs centres pour aider les personnes touchées par la tempête Fiona.

Chaque tempête a un impact différent. Fiona nous a forcés à couper 10 000 arbres près des lignes électriques , a indiqué le porte-parole d’Énergie Nouvelle-Écosse.

Ancel Languille, de la Croix-Rouge canadienne, a exhorté les Néo-Écossais à préparer une trousse d’urgence et un plan d’évacuation en cas de sinistre. Il a ajouté que les abris communautaires seront prêts à accueillir les gens dans le besoin.

Parmi les choses à apporter, il propose des vêtements de rechange, des médicaments, des jouets pour les enfants et de faire le plein d’essence des véhicules et appareils d’alimentation, comme des génératrices. Il demande aussi de prendre des photos et des vidéos des biens personnels.