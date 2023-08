Saisie de drogue et d’armes à Winnipeg, en lien avec le crime organisé montréalais

Le Service de police de Winnipeg a saisi deux armes à feu et plus de 30 kg de méthamphétamine et de cocaïne lors d’une opération ciblant le trafic de drogue au centre-ville. Les policiers affirment que les trafiquants ont des liens avec le crime organisé à Montréal.

L’enquête baptisée Project Watchtower – en référence à la proximité d’activités criminelles avec un bâtiment en forme de soucoupe volante à pilotis – a été lancée en réaction à des plaintes de résidents du centre-ville et du quartier Point Douglas.

En conférence de presse jeudi, l’inspecteur Elton Hall, le responsable de l’unité du crime organisé de la police de Winnipeg, a expliqué que ses agents ont identifié des trafiquants de méthamphétamine et de fentanyl impliqués dans des incidents avec des armes à feu.

En juillet, la police a perquisitionné dans cinq propriétés situées sur la rue Sherburn, la promenade Waterfront, l’avenue Qu’Appelle, et l’avenueCumberland.

Dans la résidence de la rue Sherburn, les policiers ont notamment saisi 28 kilogrammes de méthamphétamine, 2,7 kilogrammes de cocaïne, 5,7 kilogrammes de cannabis et une arme à impulsion électrique.

Un homme de 57 ans de Stornoway au Québec et une Winnipégoise de 46 ans ont été arrêtés et accusés de chefs liés aux armes et au trafic et à la production de drogue.

Ouvrir en mode plein écran L'inspecteur de la police de Winnipeg Elton Hall, lors d'une conférence de presse en août 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Les perquisitions des quatre autres propriétés ont mené à la saisie de deux armes de poing chargées, dont une a été imprimée grâce à une imprimante 3D, un silencieux et une dizaine de kilogrammes supplémentaires de drogue.

Quatre autres hommes et une femme, tous de Winnipeg, sont accusés de chefs liés au trafic de drogue et aux armes à feu.

Elton Hall note que l’un des suspects a des liens ou des associations avec le crime organisé à Montréal, sans indiquer de quel groupe il s’agit. Il n’a pas voulu préciser si la personne est un résident de Winnipeg ou du Québec, mais a indiqué que la police de Montréal a été informée de l’arrestation.

Alarmant

L’inspecteur Elton Hall affirme que dans ses rêves les plus fous , il n’imaginait pas que les agents juniors de l’unité des armes à feu et des gangs effectueraient des saisies de dizaines de kilogrammes de drogues.

Avec 23 ans d’expérience comme policier, c’est alarmant. [...] Normalement, ce sont des enquêtes à long terme qui permettent de saisir ce genre de quantité , lance-t-il. Ils saisissent des kilogrammes et des kilogrammes de drogue. Chaque deux trois mois, c’est 30, 40, 50 kilogrammes .

Il y a vraiment un problème de drogue dans ce pays, pas juste dans cette ville , poursuit le policier.

Plaidoyer pour le projet de loi C-21

Dans les cinq dernières années, le Service de police de Winnipeg a commencé à cibler les trafiquants intermédiaires , plutôt que les revendeurs de rue , note l’inspecteur Hall.

Dans les 7 à 14 jours suivant une saisie de cette ampleur, il constate une réduction des activités liées au trafic de drogue dans la ville.

Mais surtout, lorsqu’on saisit cette quantité de drogue, la violence liée aux armes à feu baisse , ajoute-t-il.

L’inspecteur Elton Hall implore d’ailleurs le gouvernement fédéral d’adopter le projet de loi C-21, qui place des restrictions sur les pièces qui permettent de fabriquer des armes provenant d’imprimantes 3D, entre autres mesures.

Le policier constate une hausse de la fréquence de saisies d’armes de ce type cette année.