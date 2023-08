Michel Thiffault veut un Centre Georges-Vézina « flambant neuf »

Le conseiller municipal de Jonquière Michel Thiffault ne croit pas qu’il faille rénover le Centre Georges-Vézina. Il pense plutôt qu’il est nécessaire de construire un complexe sportif « flambant neuf » d’ici deux ou trois ans.

Ça prend un nouveau Centre Georges-Vézina. On est rendulà , argue celui qui préside également la Commission des sports et du plein air de Saguenay. Et pas dans vingt ans. Dans 20 ans, il va être trop tard. Dans dix ans aussi. Moi je pense que dans les deux ou trois prochaines années, il faut que ce soit réglé.

Pour remettre au goût du jour le lieu bâti en 1949, les élus de l’arrondissement de Chicoutimi envisagent d'effectuer des travaux d’une grande ampleur, inspirés de ceux qu’avait proposés l’ex-maire de Saguenay, Jean Tremblay, en 2016. Ces derniers comprendraient notamment une plus grande fenestration, la construction d’une structure extérieure pour le toit ainsi que de nouvelles loges. Le coût total serait fixé à 30 M$.

Avant de soumettre le projet au gouvernement provincial dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) pour obtenir du financement - Québec peut financer jusqu'à 66 % du projet, pour un montant maximal de 20 M$ -, les élus de Chicoutimi se sont tournés vers des experts afin d’évaluer la faisabilité des travaux. Le rapport est attendu d’ici deux semaines et, en fonction de ses conclusions, pourrait être présenté à l’ensemble du conseil municipal.

L'un des enjeux de la rénovation du Centre Georges-Vézina concerne la patinoire, qui est de taille olympique. Certains acteurs réclament une glace plus petite, conforme aux exigences de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Cependant, Michel Thiffault ne voterait pas en faveur de telles rénovations s’il avait à le faire, car l'amphithéâtre est, selon lui, trop vieux pour être réhabilité.

Il a près de 80 ans le Centre Georges. Il faut que ça [une nouvelle construction] se fasse le plus vite possible. Il faut trouver de l’argent.

Division chez les élus

Andrée Laforest mise également sur des travaux majeurs. Elle plaide pour un autre projet, lui aussi évalué à 30 M$, au cours duquel le bâtiment actuel serait démantelé; seulement la base de sol en ciment serait conservée.

À date, de ce que j’ai vu, il y a plusieurs élus qui ne sont pas d’accord avec le projet de Madame Laforest. Moi, je ne suis pas d’accord , souligne Michel Thiffault.

De son côté, Julie Dufour souhaiterait plutôt réaliser des travaux plus mineurs, sans préciser quel serait le coût de ces derniers. En campagne électorale, elle avait cependant formulé la promesse de rénover le vieil aréna au coût de 1,5 M$, ce qui incluait la réduction de la surface de la glace olympique et le rapprochement des gradins.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, plaide pour la construction d'un centre complètement neuf.

Elle vise elle aussi la construction d’un tout nouvel édifice, en étant toutefois moins optimiste que Michel Thiffault : elle imagine la construction dans un horizon de cinq à sept ans, au cours d’un deuxième mandat au moment où, selon elle, la vigueur de l'économie de Saguenay le permettra.

Quant à lui, le conseiller de Chicoutimi, Michel Potvin, se dit ouvert à plusieurs solutions.

Bref, les élus sont loin de tous partager la même vision.

Je pense que ça prend de bonnes discussions. Il faut s’entendre. Là, on ne s’entend pas. On ne s’entend pas! Je ne veux pas dire que c’est Julie Dufour qui a raison. Moi, ce matin, je donne mon opinion. Madame Laforest a la sienne, la mairesse a la sienne. Les conseillers ont leurs idées aussi. Pour l’instant, c’est bien trop divisé. On va avoir une rencontre la semaine prochaine là-dessus, je ne sais pas comment va se terminer la discussion, mais tant qu’on est divisés, on n’avance pas , souligne Michel Thiffault.

