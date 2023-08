Les Français n’ont plus de consul honoraire au Manitoba

Radio-Canada a appris que le consul honoraire de France, Jean-Éric Ghia, n’est plus en poste depuis le mois de juin.

Contacté, Jean-Éric Ghia n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue, mais confirme, dans un courriel, ne plus assurer depuis le 27 juin 2023 [...] la représentation consulaire française au Manitoba .

Mon successeur est en cours de nomination et devrait rapidement entrer en fonction , ajoute-t-il.

Il n’est pas clair, cependant, s’il n’a pas souhaité rester en poste ou si son mandat n’a pas été renouvelé.

Installé au Manitoba depuis 2010, Jean-Éric Ghia est enseignant-chercheur en immunologie et gastro-entérologie au Max Rady College of Medicine Immunology de l’Université du Manitoba. Il avait été nommé consul honoraire de France à Winnipeg le 28 juin 2018 pour une durée de 5 ans, en remplacement de Bruno Burnichon.

Successeur inconnu

Les consuls honoraires sont avant tout des bénévoles. Une trentaine de pays ont un consul honoraire qui les représente au Manitoba, selon le site Internet des Affaires intergouvernementales et des Relations internationales (Nouvelle fenêtre) de la province.

Leur travail consiste à aider les ressortissants du pays qu’ils représentent dans leurs démarches administratives et délivrer des visas, si c'est nécessaire. Ils ont aussi un rôle de facilitateur pour mettre en relation des acteurs politiques et économiques entre le pays de résidence et celui qu’ils représentent.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si Jean-Éric Ghia sera remplacé. Cependant, Francine Watkins, qui est conseillère des Français de l’étranger pour l’Ontario et le Manitoba, affirme savoir que le consulat de France à Toronto, qui est aussi responsable du consulat à Manitoba, en cherchait un nouveau .

Je pense qu’ils en ont trouvé un, mais on ne nous a rien communiqué pour l’instant. Je sais aussi qu'en général, la confirmation de la nomination peut prendre du temps , détaille-t-elle.

À cela s’ajoute le fait que le consulat de France à Toronto est en pleine transition, car l’ancien consul général Tudor Alexis a terminé son mandat à la fin du mois de juillet et le nouveau consul, Bertrand Pous, doit entrer en fonction au début du mois de septembre.

Contacté à plusieurs reprises, le consulat n’a pas donné suite à nos sollicitations.