Le Nouveau-Brunswick bonifie son aide financière aux étudiants

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé mercredi 7,6 millions de dollars pour aider plus d’étudiants à poursuivre des études postsecondaires.

Cet argent doit servir à bonifier les programmes provinciaux de prêts et de bourses aux étudiants.

Les montants hebdomadaires maximaux vont augmenter de 140 $ à 200 $ dans le cas des prêts et de 130 $ à 160 $ dans le cas des bourses.

Obtenir un soutien financier peut motiver les étudiants à terminer leurs études postsecondaires, et je suis heureuse que cette mesure puisse aider de nombreux étudiants à cet égard , souligne dans un communiqué la ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Arlene Dunn.

Plus de 13 000 étudiants ont obtenu un prêt et plus de 4000 ont reçu une bourse en vertu de ces programmes en 2022, selon le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Le ministère rappelle que son aide financière est offerte aux étudiants à temps plein et déterminée selon divers facteurs, dont la taille de leur famille et leur revenu familial. Tous les étudiants peuvent faire une demande, peu importe leur revenu.

Des prêts plus importants à rembourser selon la FÉCUM

Le président de la Fédération étudiante du campus universitaire de Moncton ( FÉCUM ), Étienne Bélanger, croit que cette décision du gouvernement Higgs n’est pas la bonne solution. Elle ne fera qu’ajouter au fardeau d’endettement des étudiants, déplore-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Fédération étudiante de l'Université de Moncton, Étienne Bélanger. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Ce n’est pas un endettement additionnel chez les étudiants qui va rendre les études plus accessibles. Ça peut sembler une bonne solution sur papier, mais en réalité, ce sera l’étudiant qui va davantage payer à la fin de ses études. Il vaudrait mieux offrir des bourses ou des compensations. Tout ce qui touche au fardeau de l’endettement, il faut essayer d’éviter ça , a exprimé Étienne Bélanger.

Selon la FÉCUM, un étudiant a besoin de 170 000 $ pour payer ses études universitaires.

C’est le prix d’une maison , déplore t-il.

