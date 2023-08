Douze ans plus tard, comment se porte le village gai d’Ottawa?

Il y a environ 12 ans, la Ville d’Ottawa a inauguré son village gai, situé sur la rue Bank. Aujourd’hui, comment se porte-t-il? Est-il suffisamment sécuritaire et achalandé au goût de la communauté LBGTQ+?

En cette semaine de la Fierté, le co-président du conseil d'administration de Fierté dans la Capitale, Francesco MacAllister-Caruso, décrit le quartier comme étant un endroit sécuritaire .

Quand on se promène, on voit que les entreprises et les organismes sont alliés ou queer , reconnaît-il.

Le co-président du conseil d'administration de Fierté dans la Capitale, Francesco MacAllister-Caruso Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Cependant, il ne peut passer sous le silence la montée de la haine anti-queer et anti-trans ces dernières années, et pas seulement à Ottawa .

Il faut faire attention quand on part marcher main dans la main avec notre partenaire , dit-il.

Ce n’est pas l’avis de la conseillère municipale du quartier Somerset, Ariel Troster, qui est membre de la communauté 2SLGBTQ+. Je tiens la main de ma femme dans la rue. On se promène avec notre fille. Je vois beaucoup de gens faire de même et s’embrasser , décrit la résidente d’Ottawa depuis 20 ans.

Selon le Service de police d'Ottawa (SPO), toutefois, pour les six premiers mois de l'année 2023, la communauté LGBTQ+ était la seconde communauté la plus touchée par les incidents motivés par la haine .

Des défis

La conseillère municipale ne dément pas que la communauté fait face à de nombreux défis, notamment pour les personnes en situation d'itinérance.

Elles ont besoin de plus de ressources, et la sécurité est un réel problème pour elles , a-t-elle répondu.

Au fil des années, Ariel Troster a dû faire le deuil de plusieurs commerces du quartier gai auxquels elle s'était attachés. «Une superbe librairie, un bar, un restaurant... au moins, il y en a de nouveaux». Photo : Radio-Canada

L’élue a aussi constaté que la vie a quelque peu changé au cours des dernières années dans le quartier gai d’Ottawa. Beaucoup de restaurants et de bars ont fermé leurs portes. Le contexte de dating a aussi changé. Les gens font davantage connaissance avec les applications de rencontres , hypothèse-t-elle.

Elle poursuit : aussi, beaucoup de gens ne peuvent plus se payer un logement au centre-ville. Le prix pour un appartement, avec une chambre, est de 2000 $ par mois. Beaucoup ont donc choisi de vivre à Gatineau ou en milieu rural.

Quelle est la suite?

Francesco MacAllister-Caruso et Ariel Troster l’admettent sans détour : ils souhaitent encore beaucoup d’amélioration dans le village gai ottavien.

On veut qu’il continue de se développer, qu’il y ait encore plus de commerçants et d’entreprises qui s’affichent comme alliés. On fait un bon travail, je pense, mais il faut continuer à mettre la main à la pâte et organiser d'autres activités pour répandre davantage notre arc-en-ciel , estime le co-président.

Visuellement, la conseillère municipale aimerait voir l’apparition d’installations artistiques. Elle n’exclut pas l’idée d’une collaboration de la Ville d’Ottawa avec les entreprises de la zone commerciale.

Si on peut contribuer à rendre l’espace dynamique, [on va le faire]. J’ai adoré les installations de boules colorées à Montréal. Elles sont très amusantes , a-t-elle donné en exemple.

Un village bâti différemment

Francesco MacAllister-Caruso se souvient des premiers balbutiements du village gai.

Dès le début, des gens étaient surpris d’avoir de la visibilité à Ottawa. [Au fil des années], l’affichage est resté similaire, mais on a vu d’autres entreprises afficher le drapeau de la fierté , dit-il.

La capitale fédérale a bâti son village gai d’une façon différente de villes comme Toronto et Montréal, où il a été construit là où la communauté queer se rassemblait .

C’est difficile de choisir un endroit quand ça ne se développe pas aussi naturellement qu’à Montréal ou à Toronto. Peu importe l’endroit, il y aura toujours de bons et de mauvais côtés.

À Ottawa, c’est la communauté qui a demandé à la Ville de choisir cet emplacement. Il n’y a pas vraiment de vie nocturne, mais on a des organismes communautaires qui s’affichent comme alliés , explique M. MacAllister-Caruso.

L’importance de célébrer le village

À l’époque, la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) de la rue Bank, maintenant connue sous l’appellation ZAC Centretown, s’était montrée tiède à l’idée d’aménager un village gai dans le quartier. L’organisme avait fait valoir qu’elle ne souhaitait pas étiqueter la rue Bank.

Plus d’une décennie plus tard, la directrice de l’organisation qui représente plus de 500 entreprises, Christine Leadman, qui n’était pas en poste à en 2011, salue l’initiative.

C’est important plus que jamais d’avoir ce genre de projet, dit-elle. Nous devons célébrer ce village .

La directrice de la Zone d'amélioration commerciale, Christine Leadman Photo : Radio-Canada

Mme Leadman croit qu’il est important de souligner et mettre en valeur le quartier, puisque la communauté est vulnérable .

Si on ne le célèbre pas, si on ne le souligne pas, si on ne le soutient pas, c’est encore quelque chose qu’on va ranger dans le garde-robe et ce n’est pas ce que nous voulons. [...] Si on garde cela dans l’ombre, pour moi, c’est juste de faire un pas en arrière , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil