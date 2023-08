Partielle dans Jean-Talon : « La CAQ a menti, point barre »

Les accusations de mensonges ont fusé de toutes parts à l’endroit de la Coalition avenir Québec lors du dévoilement officiel du candidat à l’investiture du Parti québécois pour les élections partielles dans la circonscription de Jean-Talon. Le candidat Pascal Paradis et le chef Paul St-Pierre Plamondon accusent la CAQ d’avoir menti par rapport à ses échanges avec Pascal Paradis et sur les plans concernant le projet de troisième lien.

Lors de ses discussions avec le parti de François Legault, Pascal Paradis dit avoir exprimé son profond désaccord par rapport à la mouture autoroutière du tunnel Québec-Lévis. On m’a dit : "Vous savez, le troisième lien, ça ne se fera pas, mais on ne parlera pas de ça pendant les élections, ça va être après" , soutient le candidat à l’investiture.

Ouvrir en mode plein écran La nouvelle mouture du projet n'implique qu'un seul tunnel au lieu de deux et il sera réservé au transport en commun. Photo : Gouvernement du Québec et Radio-Canada

Il répète aussi que c’est la CAQ qui l’a approché pour les élections d’octobre 2022 et non le contraire, un point que le premier ministre a concédé, mercredi. Toutefois, Pascal Paradis ajoute aussi qu’il n’a jamais lui-même fait la demande pour avoir sa place au conseil des ministres et que c’est plutôt une possibilité que le parti a évoquée.

La CAQ m'a contacté et m'a fait miroiter toutes sortes de choses. J'ai considéré cette offre-là et ce qu'on m'a fait miroiter, c'est vrai, je ne le nierai pas, mais à la fin, j'ai refusé , allègue-t-il.

Cette version des faits diffère de celle qui circule depuis mercredi. La CAQ a menti en laissant planer dans les médias plein de choses. La CAQ a menti point barre , s’empresse d’ajouter Paul St-Pierre Plamondon.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre François Legault s'est fait questionner sur l'intérêt de la CAQ pour Pascal Paradis. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Mercredi, François Legault a insinué que soit Pascal Paradis ou son directeur de cabinet, Martin Koskinen, cachaient la vérité, une insinuation que révoque fortement le nouveau candidat du Parti québécois.

J'ai dit la vérité depuis le début. Quand le Parti québécois m'a sollicité, parce que là non plus, je n'ai pas cherché le Parti québécois dans la première heure qu'on s'est parlé, je leur ai dit ce qui s'était passé. Je ne commencerai pas ma carrière politique en mentant , martèle Pascal Paradis.

Un excellent candidat

Paul St-Pierre Plamondon a aussi profité du moment pour vanter les qualités de son candidat, auparavant directeur général de l’organisme Avocat sans frontières Canada. Il a consacré plus de 20 ans de sa vie à défendre les droits de la personne et les plus démunis de la planète. En plus d'avoir quelqu'un qui est solidement implanté dans son milieu, on a une candidature de calibre ministériel , remarque-t-il.

Il croit que la controverse des derniers jours indique que la CAQ se sent menacée par l’excellent candidat qu’elle n’a pas réussi à recruter. Le but était de dépeindre Pascal Paradis comme un opportuniste, mais s'il était opportuniste, il ne serait pas à mes côtés dans une partielle pour le PQ , souligne le chef du PQ .

Pascal Paradis a tout de même dû se défendre sur certaines positions de son nouveau parti, notamment sur la fermeture du chemin Roxham, laquelle pourrait entrer en contradiction avec les valeurs de l’organisme qu’il a fondé. Ce qui se passait au chemin Roxham, ça ne fonctionnait pas du tout. D'abord, ce ne sont pas des conditions dignes de traverser, ce n'est pas la bonne place pour faire une entrée au Canada , lance-t-il.