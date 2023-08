Le train léger de la ligne 3 à Scarborough ne reprendra pas

Le service du train léger sur la ligne 3 à Scarborough ne reprendra pas après le déraillement d’une de ses voitures en juillet, selon la Ville et la Commission des Transports de Toronto (CTT).

Le service sur la ligne 3 a été suspendu le 24 juillet dernier à la suite d’un déraillement au sud de la station d’Ellesmere. Le train léger a depuis été remplacé par des navettes. La CTT et la Ville visent à améliorer ce service avant la rentrée scolaire.

Le train léger devait initalement prendre fin le 18 novembre.

Les habitants de Scarborough méritent mieux. Ils ont besoin d’un service de transport en commun fiable et pratique en attendant l’ouverture du métro de Scarborough.

Un nouvel itinéraire de navette

La CTT veut mettre en œuvre des mesures qui vont améliorer la priorité et l’exploitation des navettes de remplacement, offrir un service d’autobus fréquent, et veiller à ce que les clients puissent planifier leurs déplacements en ligne dès septembre.

Or, il y aura de nouvelles voies réservées aux autobus et des signaux routiers prioritaires pour permettre aux autobus de se déplacer rapidement sur la route. Le nouvel itinéraire des navettes sera mis en place le 26 août.

Il est essentiel de fournir un transport en commun sûr et fiable le long de la ligne 3, et c’est ce que la Ville et le personnel de la CTT veulent faire , a déclaré Olivia Chow, par voie de communiqué.