« Québec est une ville sécuritaire », réitère le maire Marchand

Après deux meurtres en trois jours dans les quartiers Limoilou et Maizerets, à Québec, Bruno Marchand tente de rassurer les résidents. Au-delà de ces deux événements, il estime que les citoyens de sa ville sont en sécurité. Pendant une conférence de presse, le maire a tout de même révélé avoir demandé plus de moyens au gouvernement pour soutenir les policiers et d'autres intervenants en matière de sécurité.

En affirmant que Québec est sécuritaire, le maire s'est défendu d'édulcorer la situation, qui est circonstancielle , en faisant référence aux deux meurtres de cette semaine. Les événements sont à prendre au sérieux, mais ils restent rares si l'on compare la violence dans les rues de Québec à celle constatée dans d'autres villes de la province, d'après M. Marchand.

Ce n'est pas une raison, selon lui, pour attendre que les policiers et d'autres organismes n'arrivent plus à maintenir l'ordre public faute de moyens pour intervenir. Quand on a vu les investissements qui ont été faits par le gouvernement du Québec à Montréal pour augmenter la question de la sécurité, on a fait une demande au ministre de la Sécurité publique .

Pendant que, sur le terrain, les policiers poursuivaient leur enquête jeudi matin sur ce qui a mené à la mort de Keven Plante-Ménard, le maire a exprimé toute sa confiance envers le corps de police de la Ville de Québec. Bruno Marchand affirme que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) utilise une approche très interventionniste pour limiter la violence dans les rues de la ville et que cette façon de faire fait une différence .

Il ne sera pas possible de poursuivre ces démarches sans plus de moyens financiers, prévient le maire. C'est ce qu'il a demandé au ministre François Bonnardel après l'annonce faite pour Montréal en juin. Il nous avait promis une réponse à fin de l'été , affirme Bruno Marchand.

Avec l'argent demandé, l'intention de la Ville de Québec est de faire plus en matière d'intervention et de sécurité publiques et de travail de rue.

Au moment de publier ce texte, il n'avait pas été possible d'obtenir une réponse du ministère de la Sécurité publique à cet effet.