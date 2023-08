Après avoir été victime d’une fraude, Le temps d’une pinte tient aujourd’hui à sensibiliser les petites et moyennes entreprises (PME) comme la leur à l’importance de sécuriser ses systèmes informatiques.

Durant près d’un mois, la microbrasserie de Trois-Rivières n’a pas eu accès à sa page Facebook, un outil essentiel pour son marketing.

Dans la nuit du 2 au 3 août, l’entreprise s’est fait pirater son compte. Le ou les malfaiteurs ont changé le nom de la page et vendu de la publicité au nom du Temps d’une pinte aux abonnés de la page. De cette manière, ils ont réussi à accéder aux informations de carte de crédit de l'entreprise pour financer des publications [commanditées] sur la plateforme , indique la microbrasserie.

On ne s'attendait pas à ça, oui on a des protections, mais on ne s'imagine pas que quelqu'un va s'intéresser à nous comme ça pour venir à hacker notre compte, on se dit : on est une petite PME de la région, tu sais, on s'imagine que c'est les grandes plateformes qui se font attaquer , explique le copropriétaire du Temps d’une pinte, Alain Rivard.

Cette attaque est un signal d'alarme pour toutes les petites et moyennes entreprises qui dépendent largement des réseaux sociaux pour leur marketing.

Bien qu’ils avaient déjà de bonnes pratiques informatiques, les propriétaires ont apporté quelques changements à leur façon d’opérer, notamment en réduisant le nombre d’appareils connectés au compte Facebook.

Ils comptent aussi faire un audit annuel par une firme spécialisée en cybersécurité. Dans la foulée de cette histoire, ils se sont d’ailleurs rendu compte que de l’aide financière existait pour faire faire de telles analyses.

À la lumière de cette aventure, Le temps d’une pinte invite toutes les PME à prendre des actions pour éviter d’avoir à subir ce genre d’incidents et croit qu’il faut faire plus de sensibilisation à la cybersécurité.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission En direct