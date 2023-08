La population retrouve l’accès à la route Billy-Diamond et au territoire nordique

La route Billy-Diamond, qui relie Matagami à Radisson, est rouverte sans restrictions depuis jeudi matin.

L’accès au territoire était restreint depuis la mi-juillet en raison des importants feux de forêt dans le Nord-du-Québec. Ceux-ci ont occasionné des problèmes de fumée, forçant l’évacuation par moments de certaines communautés, en plus de nuire à la circulation.

Les basses températures, l’humidité relative élevée ainsi que le travail de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) permettent de rouvrir à la fois la circulation sur les routes, incluant les accès aux communautés cries. C’est ce qu’ont annoncé conjointement la SOPFEU , le Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, jeudi matin.

Les restrictions ne sont plus en vigueur depuis le 24 août à 9 heures. Photo : Carte : Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James

Accès aux camps de chasse

Il risque d’avoir encore un peu de fumée occasionnellement, mais au moins, les feux sont sous contrôle. On peut rouvrir les routes, les chemins d’accès et la bonne nouvelle qu’on a en extra, c’est qu’on peut aussi rouvrir le territoire, l’accès aux terres publiques. Ça permet aux chasseurs, aux gens d’aller voir leur camp, de se préparer à la prochaine saison de chasse , explique Manon Cyr, présidente du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

C’est une bonne nouvelle pour les chasseurs de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec qui n’avaient pas accès à leurs camps situés dans la zone 22, où la chasse à l’orignal débute le 2 septembre à l’arc, puis le 16 septembre à l’arme à feu. Cette zone est accessible par la route Billy-Diamond.

Ça permet aussi aux industriels de commencer éventuellement aller chercher le bois qui avait déjà été coupé, mais aussi le bois brûlé, parce qu’il y aura des plans d’intervention pour aller le récupérer.

Les équipes de la SOPFEU sont toujours sur le territoire à combattre des incendies et les conditions peuvent changer rapidement, alors les gens sont invités à être prudents dans leurs déplacements.