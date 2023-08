Camping à Métis-sur-Mer : une consultation attire une centaine de citoyens

Le projet d'implanter un camping de 152 emplacements destinés aux véhicules récréatifs au club de golf Boule Rock continue de faire des vagues à Métis-sur-Mer.

Alors que la municipalité compte environ 600 habitants, une centaine de personnes ont participé mercredi soir à une consultation publique organisée par la Ville, qui souhaitait répondre aux questions des citoyens concernant l'adoption d'un nouveau règlement de zonage.

Ce règlement permettrait au promoteur, Groupe JGS, de convertir 20 % du club de golf en camping.

On est venus expliquer de quelle manière le projet était encadré, de quelle façon la Ville avait fait ses devoirs de manière à satisfaire les gens qui avaient des inquiétudes et à réduire l’espace où le camping sera implanté , a affirmé le copropriétaire du golf et actionnaire de Groupe JGS, Jean-François Fortin.

De nombreux citoyens sur place ont déploré le manque d'information et d'études concernant le futur terrain de camping, qui créerait cinq emplois saisonniers et dont le coût est estimé à 5 millions de dollars.

Les réponses restent encore floues, on nous demande une confiance un peu aveugle , a déploré l'un d'eux.

L'approvisionnement en eau est l'un des aspects du projet qui inquiète le plus les citoyens, puisqu'aucune étude complète n'a été faite à ce sujet. Le maire, Jean-Pierre Pelletier, affirme toutefois que la Municipalité souhaite avoir des réponses avant d'adopter son règlement.

Notre conseil a demandé d’avoir des études pour l’eau. Peut-être que le dernier projet ne sera pas adopté tant qu’on n’aura pas la réponse de ces études.

Jean-François Fortin a cependant assuré que des études seraient faites en temps et lieu et qu'elles seraient soumises au ministère de l'Environnement.

Le ministère de l’Environnement va non seulement vérifier la capacité à être fourni en eau, mais va aussi vérifier l’impact de ce prélèvement sur la nappe phréatique pour qu’il n’y ait pas d’impacts collatéraux , a-t-il dit.

Si le promoteur répond aux demandes du conseil municipal, le règlement de zonage pourrait être adopté en septembre.

En attendant, le projet divise la communauté. Plusieurs citoyens ont d'ailleurs envoyé des lettres par l'intermédiaire de leurs avocats afin de sommer la Municipalité d'agir avec plus de rigueur et de transparence dans ce dossier.

Au départ, les promoteurs envisageaient d'aménager 240 terrains de camping au Boule Rock. Le projet a finalement été revu à la baisse.

