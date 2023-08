Malgré une consultation citoyenne défavorable à la tenue du projet, Rimouski ira de l'avant avec son projet de milieu de vie à Pointe-au-Père et justifie son choix en évoquant la crise du logement qui sévit actuellement.

Même si la consultation citoyenne a révélé que 78 % des répondants étaient en désaccord avec le projet, le maire affirme qu'il ira de l’avant et que le développement d’un nouveau quartier à Pointe-au-Père est l’option toute désignée pour aider à contrer la crise du logement.

Si on avait le choix, si on avait été dans une situation normale, on ne considérerait pas ce projet. Mais on est dans une crise d’habitation.

Il faut observer de quelle manière on peut développer en minimisant l’impact que l’on peut avoir et c’est là que les commentaires sont vraiment intéressants , ajoute M. Caron.

Le maire de Rimouski, Guy Caron

Le comité citoyen Mobilisation forêt Pointe-au-Père se dit déçu de la position de la Ville. Selon Sandrine Gagnon, le développement d’un nouveau quartier est incompatible avec la préservation de milieux naturels. Par ailleurs, elle doute de la capacité de la Ville à protéger les milieux humides présents.

Dans les commentaires qui ressortent, c’est qu’on ne peut pas développer dans un milieu humide en protégeant les milieux humides. On ne voit pas les compromis possibles , souligne Sandrine Gagnon.

On le voit que c’est une espèce de contradiction quand on regarde les résultats. Dans [la nouvelle planification stratégique] Rimouski 2030, on le voit que c’est une priorité la conservation des milieux naturels. Puis là, on se retrouve face à un enjeu où on est consulté pis on dit : ''oui, c’est une préoccupation''. Mais la Ville ne met pas ça de l’avant , fait-elle valoir.

On ne se sent pas nécessairement écoutés, entendus dans nos préoccupations citoyennes.

Sandrine Gagnon fait partie du collectif citoyen Mobilisation forêt Pointe-au-Père.

Le comité attend des réponses de la Ville qui justifieraient l'emplacement du nouveau quartier.

La Ville tiendra compte des commentaires, assure le maire

Le maire de Rimouski, Guy Caron, assure que le service d’urbanisme qui devra créer un plan-concept et un Programme particulier d’urbanisme pour régir le secteur tiendra compte des commentaires récoltés.

Avec les chiffres, avec les commentaires — surtout les questions ouvertes — ça donne plus de précisions pour pouvoir mieux préciser ce qui sera présenté cet automne , indique-t-il.

Les consultations ont été assez riches en renseignements.

Le comité citoyen Mobilisation forêt Pointe-au-Père – qui a déposé lundi soir au conseil municipal une pétition pour protéger la forêt qui se trouve sur les terrains visés – convient que le résumé des consultations est fidèle aux préoccupations des citoyens. C’est représentatif , croit une des membres, Sandrine Gagnon.

La forêt est utilisée comme sentier de marche par les citoyens avoisinants.

Le maire Guy Caron mentionne par ailleurs que son administration se concentre également à élargir l’offre de logements au centre-ville. Mais la difficulté qu’on a par rapport au développement de Pointe-Au-Père, c’est qu'[au] centre-ville, on n’a pas de terrain qui appartient à la Ville de Rimouski , rappelle-t-il.

Le plan-concept du nouveau milieu de vie de Pointe-au-Père sera présenté aux citoyens à l’automne. Une consultation écrite accompagnera également la présentation du projet.