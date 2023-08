Grève potentielle pour les employés de MPI après le rejet d’une nouvelle offre patronale

Les employés de la Société d'assurance publique du Manitoba (MPI) pourraient bientôt faire la grève, après que la dernière offre de la société d'État, présentée mardi dernier, a été refusée par le syndicat.

Jeudi dernier, le Syndicat des employés du gouvernement et des employés généraux du Manitoba (MGEU) a annoncé que les 1700 employés syndiqués de MPI avaient voté en faveur d'une grève.

Les deux parties ont repris les négociations cette semaine avant que le syndicat ne rejette une nouvelle offre de l'employeur, indique MPI dans un communiqué de presse envoyé mercredi.

D’après la société d'État, l’offre échelonnée sur quatre ans comprenait des augmentations salariales annuelles générales de 2 %, une majoration salariale de 1 % pour près de 75 % des membres du syndicat ainsi qu’une proposition d'avoir recours à un arbitrage volontaire et contraignant.

Malheureusement, ces offres ont été rejetées par le MGEU, qui a confirmé qu'une grève serait probablement déclenchée , déclare MPI .

En vertu du droit du travail, les parties impliquées dans un conflit de travail peuvent demander un arbitrage si une grève ou un lock-out se poursuit pendant au moins 60 jours. La décision qui s’ensuit est juridiquement contraignante et exécutoire.

Les employés syndiqués de MPI travaillent à Winnipeg, à Portage la Prairie, à Brandon, à Dauphin, à Thompson, à The Pas, à Arborg, à Beauséjour, à Selkirk, à Steinbach et à Winkler.

Leur convention collective est arrivée à échéance en septembre 2022, et les négociations se poursuivent depuis.

La partie patronale affirme que sa dernière offre représente une augmentation totale de 17 % sur une période de 4 ans et comprend également des primes à la signature majorées et d'autres améliorations financières et sociales.

Une offre insuffisante, selon le MGEU

De son côté, le MGEU estime que la société d’État dresse un tableau exagéré de son offre parce que les employés ne recevront pas tous certaines primes et autres montants forfaitaires.

La réalité, c'est que leur offre offrirait à la moitié de ces membres des augmentations salariales de seulement 2 % par an , fait valoir le syndicat dans un communiqué de presse envoyé mercredi.

Le MGEU dit réclamer des augmentations de salaire qui suivent le rythme de la croissance du coût de la vie.

Ses membres se sont réunis mercredi soir pour discuter des préparatifs de grève.

Si le syndicat dit espérer que la grève soit évitée, des travaux sont en cours pour maintenir les services essentiels en cas d'interruption de travail.

