Arrestation pour trafic de drogue à Saint-Omer

Un homme de Saint-Omer a été arrêté pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et entreposage négligent d’armes à feu.

Les policiers de la MRC d’Avignon ont procédé à la saisie de plus de 1100 comprimés de métamphétamines et six armes à feu.

La Sûreté du Québec a saisi le matériel à la suite de perquisitions à la résidence du suspect ainsi que dans deux véhicules. De l’argent ainsi qu’un cellulaire ont aussi été confisqués par les policiers.

L’individu de 55 ans pourrait faire face à plusieurs chefs d’accusation en matière de stupéfiants.

Il a été libéré par voie de sommation.

Cette arrestation survient après une enquête qui a démarré en juin dernier grâce à de l’information en provenance du public. L’enquête a nécessité la participation de policiers des MRC d’Avignon et de Bonaventure ainsi que de l’équipe des crimes majeurs de Chandler.