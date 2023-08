Le Conseil tribal de Saskatoon demande plus de ressources pour aider les sans-abri

Le chef du Conseil tribal de Saskatoon (STC), Mark Arcand, soutient le Bureau des commissaires de police de la Ville dans sa demande d'aide aux sans-abri.

Selon lui, il faut davantage de lits et de soutien financier pour payer les services qui leur sont destinés.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Conseil tribal de Saskatoon, Mark Arcand, le 23 août 2023. Photo : Radio-Canada

Mark Arcand estime que le message du Bureau des commissaires de police qui est plus pertinent que jamais.

Il y a plus de 106 personnes dans le besoin dans notre ville.

Mercredi, lors d'un barbecue communautaire parrainé par la Commission autochtone des jeux de hasard de la Saskatchewan (SIGA) et le casino Dakota Dunes à l'extérieur du centre de bien-être du STC à Fairhaven, Mark Arcand a indiqué que le centre fonctionne au maximum de sa capacité depuis son ouverture il y a un an et demi.

Le centre compte 106 lits .

Selon lui, il est nécessaire de stabiliser le centre et de le financer adéquatement.

La présidente du Bureau des commissaires de police à Saskatoon, Jyotsna Custead, a envoyé une lettre au ministère de la Santé et des Services sociaux en juin dernier.

Cette lettre fait suite à un rapport qui indique que le Service de police de Saskatoon a répondu à 14 % des appels des 2630 appels reçus en 2022 qui impliquaient des personnes vulnérables.

Le rapport fait état d'une augmentation importante du nombre de personnes dormant dans des vestibules d'immeubles, des campements, sur des trottoirs publics, des bancs et des parcs , écrit la présidente.

Le Bureau des commissaires de police à Saskatoon a rendu sa lettre publique lors de sa réunion mensuelle plus tôt cette semaine et affirme que Saskatoon a un besoin urgent de plus de lits dans des refuges pour sans-abri.

Dans sa réponse au Bureau des commissaires de police de Saskatoon, le gouvernement provincial affirme qu'il s'engage à trouver des solutions, mais que la lutte contre la toxicomanie, la santé mentale et le sans-abrisme est complexe .

Il indique aussi qu’il dépensera 6,9 millions de dollars au cours de la période 2023-2024 pour soutenir les centres de bien-être dirigés par des Autochtones dans toute la province et que des efforts sont en cours pour ajouter plus de 150 lits de traitement de dépendance.

