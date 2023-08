La N.-É. et l’Î.-P.-É. montrent un taux plus élevé de cancer de la peau

Les résidents de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard montrent un taux de cancer de la peau plus élevé que la moyenne au pays.

Le risque de cancer de la peau a augmenté ces 30 dernières années au Canada. Il est passé de 12 cas par 100 000 habitants en 2010 à actuellement 20 cas.

Les hommes s'exposent davantage au soleil que les femmes. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Et selon une nouvelle étude de l'Université McGill à Montréal, certaines provinces des Maritimes, comme l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, connaissent elles-mêmes des taux de mélanome encore plus élevés que la moyenne nationale, avec 30 cas par 100 000 habitants.

La professeure adjointe en dermatologie et médecine expérimentale à l'Université McGill, Dre Elena Netchiporouk, explique.

Les changements climatiques

Le vieillissement de la population et une exposition solaire intermittente avant l’âge de 25 ans seraient les principaux facteurs de la hausse du nombre de mélanomes dans les deux provinces maritimes ciblées. À cela s’ajoutent les changements climatiques, affirme-t-elle.

Une sauveteuse surveille une plage à l'Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives) Photo : CBC / Jackie Sharkey

Les changements climatiques sont un facteur important également. Il y a la température ambiante, l’index des rayons ultraviolets, la végétation et les caractéristiques climatiques. Une hausse de 2,5 degrés Celsius peut augmenter le risque de cancer de la peau de 15 % , a-t-elle déclaré.

La protection solaire

Les facteurs comportementaux sont aussi à prendre en considération. Les hommes sont davantage exposés au soleil, mais utilisent moins de protection solaire, selon les données. Ils ont aussi une exposition secondaire en raison de leur occupation professionnelle.

La crème solaire est un bon moyen de protection contre les rayons ultraviolets du soleil. Photo : iStock

La protection solaire est encore un mythe. Ce n’est pas évident et ce n’est pas pratique à incorporer la crème solaire toutes les deux heures. Il faut en appliquer beaucoup, elle part à l’eau, c’est très coûteux… , a noté Dre Elena Netchiporouk.

La solution se trouve dans des vêtements protecteurs équivalant à de la crème solaire, qui filtre les rayons ultraviolets. Ces vêtements sont conçus pour la baignade et la pratique de sports.

C’est une méthode pratique, économique et qui fonctionne bien , soutient la chercheuse.

Des facteurs aggravants

Les risques de cancer de la peau en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard ont été notamment comparés à Terre-Neuve-et-Labrador.

Un climat plus intéressant, des espaces de bronzage comme les plages et le comportement jouent en défaveur des deux provinces maritimes, raconte la Dre Elena Netchiporouk.

Les gens font plus d’expositions au soleil, ont plus de chance d’être bronzés et sont plus exposés aux rayons ultraviolets. Étonnamment, les Néo-Écossais sont plus éduqués sur cette question et savent que les rayons solaires sont néfastes. À Terre-Neuve, il y a plus de pluie, de nuages et de brume , compare-t-elle.

Dr Elena Netchiporouk poursuit qu’il faut être prudent à tout âge face au soleil et ses effets sur la peau. Elle rappelle qu'un Canadien sur trois souffrira d’un cancer de la peau et qu’un coup de soleil avant l’âge de 18 ans augmente les risques de mélanome de 30 %.

Avec des informations de l’émission Le Réveil Nouvelle-Écosse/Île-du-Prince-Édouard