Embauches au SPVM : les mesures du directeur Dagher ont des résultats mitigés

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est parvenu à embaucher 194 recrues du 1er janvier au 21 août dernier, a appris Radio-Canada. En revanche, 200 policiers ont quitté l'organisation policière montréalaise au cours de la même période, dont 144 départs à la retraite, 44 démissions et 11 radiations pour cause d'invalidité.

Au rythme de ces départs et arrivées, le SPVM ne parviendra pas à renflouer ses rangs par un ajout net de policiers d'ici la fin de l'année 2023.

Le directeur du SPVM , Fady Dagher, fait face au défi le plus complexe et difficile de son mandat. Non seulement il est en compétition avec d'autres corps policiers, très agressifs dans leur campagne de recrutement, qui ont aussi du mal à recruter. Mais en raison de ses accomplissements à Longueuil, il a beaucoup de pression pour livrer des résultats rapidement , analyse André Durocher, inspecteur à la retraite du SPVM .

Le 15 mai dernier, lors d'une conférence de presse pour souligner ses 100 premiers jours à la tête du SPVM , le directeur Dagher a déclaré qu'il visait l'embauche de 1500 à 1700 policiers d'ici la fin de son mandat de sept ans.

C'est que le numéro un du SPVM fait face à un défi démographique majeur au sein de ses effectifs.

En effet, d'ici au 31 décembre 2026, le tiers des 4400 policiers à Montréal, tous grades confondus, soit 1700 membres du SPVM , seront admissibles à la retraite.

Le chef du SPVM est engagé dans une course contre la montre , fait valoir André Durocher, qui a aussi été responsable des communications de la police de Montréal.

Les mesures du chef Dagher pour stimuler le recrutement sont très bonnes. Mais s'il faut être réaliste, ce n'est que dans quelques années que l'on verra le fruit de ses efforts , ajoute l'inspecteur à la retraite.

Plus d'embauches, mais autant de départs

Au cours de l'année 2022, le SPVM avait dû composer avec 218 départs.

C'est donc dire que les 200 départs de cette année se rapprochent du bilan de l'an dernier, et il reste encore quatre mois à l'année.

L'organisation policière parvient donc à mieux à recruter des policiers, mais les départs sont tout aussi, sinon plus, nombreux.

La série d'incitatifs financiers annoncée en moins de six mois pour renverser la tendance ne représente donc pas une panacée... Du moins pas pour le moment.

Au-delà du salaire qui s'est amélioré, la majorité des nouveaux policiers n'habitent pas sur l'île de Montréal. Ils doivent non seulement emprunter les traverses en heures de pointe, mais la disponibilité du stationnement près de leur poste de quartier est un enjeu majeur. Déjà, quand j'étais encore en service, c'était un enjeu particulièrement important pour les postes près du centre-ville. Ce n'est pas vrai qu'ils se déplacent en BIXI quand ils viennent au travail , ajoute André Durocher.

Le chef du SPVM a non seulement augmenté de 30 % le salaire des recrues à leur embauche, mais promet de rembourser les quelque 10 500 $ que leur coûte la formation à l'École nationale de police du Québec s'ils restent au moins cinq ans au SPVM .

Ouvrir en mode plein écran Le directeur du SPVM, Fady Dagher, est en campagne sur les réseaux sociaux et s'adresse aux aspirants policiers de l'École nationale de police du Québec, qui devront choisir où aller travailler. Photo : Instagram/spvmpolice

C'est sans compter la ratification de la nouvelle convention collective qui offre désormais jusqu'à 21 % d'augmentation salariale pour les patrouilleurs d'ici les cinq prochaines années.

Le tout est accompagné d'une campagne vigoureuse sur les réseaux sociaux pour que les aspirants policiers connaissent tous les incitatifs financiers qui les attendent à Montréal.

Recrutement et départs au SPVM en 2022 Nombre de policiers au 1er janvier : 4523

Nombre de policiers au 31 décembre : 4478 (-45) Source : Fraternité des policiers et policières de Montréal

Selon le dernier rapport annuel de l'organisation, il n'y a jamais eu autant de postes vacants dans toute l'organisation du SPVM .

André Durocher évoque également le climat social de la métropole envers les policiers.

Sans dire que c'est l'enjeu principal, toute recrue va souhaiter faire sa carrière dans un environnement de travail sans incident. À Montréal, il y a l'enjeu de se retrouver sur les réseaux sociaux pour une intervention de routine, et le militantisme de certains groupes contre la police , partage l'ancien policier de Montréal.

Nombre de postes vacants au SPVM 2022 : 529 2021 : 496 2020 : 396 Sources : rapports annuels du SPVM de 2020, 2021 et 2022

Les candidats au « profil social »

L'une des mesures phares du directeur Dagher est de changer la culture policière du SPVM de l'intérieur.

Au printemps dernier, il a annoncé qu'il élargissait le programme de « policiers conventionnels », traditionnellement réservé aux femmes et aux minorités visibles, aux candidats ayant un « profil social ».

Le chef de police lançait ainsi un appel aux personnes ayant un « bagage de vie », par leur parcours professionnel en criminologie, en droit, en travail social ou encore en psychologie, à se joindre au SPVM .

À ce jour, le SPVM affirme avoir reçu 115 candidatures pour le programme AEC Diversité policière. La date limite des inscriptions était le 8 mai dernier. De ce nombre, 33 candidats sur une possibilité de 131 places disponibles ont reçu une promesse d'embauche.

Il n'a pas été possible de savoir exactement combien d'entre eux avait le profil social tant recherché par Fady Dagher.

Ouvrir en mode plein écran Le SPVM souhaite recruter des policiers qui ont un parcours différent de celui de la technique policière afin de mieux connecter avec les populations vulnérables. Photo : Radio-Canada

Dès octobre, les 33 candidats retenus devront avoir une attestation d'études collégiales en technique policière de 30 semaines, ainsi que la formation en gendarmerie de 15 semaines à l'École nationale de police du Québec.

S'ils réussissent les deux formations, le SPVM prévoit donc qu'ils entrent en fonction en novembre 2024.

Le syndicat de la Fraternité des policiers et policières de Montréal n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue.