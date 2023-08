L’explosion de Prince George a fait beaucoup plus de trois blessés, croit un organisme

Une explosion et un incendie qui ont détruit un immeuble du centre-ville de Prince George, dans le centre de la Colombie-Britannique, mardi, pourraient avoir fait beaucoup plus de blessés que ne le croient les autorités, affirme un organisme d'aide aux toxicomanes.

La directrice générale de l'Uniting Northern Drug Users, un organisme à but non lucratif visant la réduction des méfaits, Katt Cadieux, affirme que son personnel a traité au moins 10 personnes blessées par l’explosion mardi, beaucoup plus que le décompte officiel de 3 blessés.

L'organisme est installé dans une remorque au campement de sans-abris Moccasin Flats.

0:28 L'explosion a fait des dégats importants dans le centre-ville de Prince George. Photo : fournie par un témoin

Katt Cadieux dit que les personnes soignées avaient des blessures diverses allant de possibles commotions cérébrales à des blessures majeures.

Elle explique que les personnes sans-abri, surtout les toxicomanes, font face à de la discrimination et sont parfois accusées de vouloir de la drogue lorsqu’elles demandent des soins médicaux et n'ont donc pas très envie d'aller à l’hôpital.

Kat Cadieux croit qu'un plus grand nombre de personnes auront besoin d’aide médicale dans les jours à venir.

Nous aurons besoin d’une infirmière à temps plein pour soigner des blessures, parce que d'autres personnes vont se présenter , dit-elle.

Je suis vraiment inquiète de ne pas savoir qui a été blessé et s’il y a eu des décès. De ne pas savoir, juste ça, ça fait peur.

0:37 Explosion au centre-ville de Prince George, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Andrew Kurjata

La Régie de la santé du Nord affirme que trois personnes ont été traitées pour des blessures à l’Hôpital universitaire du nord de la Colombie-Britannique à la suite de l’explosion.

La Régie ajoute qu’elle a dépêché du personnel supplémentaire au centre-ville, mardi, pour traiter ceux qui en auraient besoin.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Prince George a déclaré que son enquête sur l’explosion, qui est considérée comme suspecte, est toujours en cours.

La rue Dominion entre les 4e et 5e Avenues demeurera fermée à la circulation pour la durée de l’enquête, qui devrait prendre quelques jours, précise la police.

Ouvrir en mode plein écran L'explosion a été ressentie dans le secteur par de nombreux témoins. Photo : Radio-Canada

La GRC affirme qu’aucune mise à jour sur les blessés traités à l’hôpital n’est disponible.

Elle a lancé un appel afin de recueillir des images de caméras de surveillance, de caméras de tableau de bord ou de tout autre enregistrement qui pourrait fournir aux enquêteurs des indices afin de savoir si des personnes se trouvaient dans le bâtiment ou s'en seraient enfuies.

Avec les informations de Kate Partridge