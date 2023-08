Plus de 16 000 $ déclarés volés de sa marge de crédit, sa banque lui impose des intérêts

Un Torontois s’indigne de l’inaction de sa banque face à une escroquerie qui lui coûte maintenant des centaines de dollars par mois en intérêts. James Mathelier a aussi demandé à la Banque de Montréal (BMO) de lui rembourser l’ensemble des sommes prélevées de sa marge de crédit.

Les retraits ont commencé le 24 avril dernier après un appel téléphonique. Un homme, qui prétendait être un employé de BMO , l'avertissait que quelqu’un avait réussi à retirer de l’argent de son compte bancaire.

Afin de supposément valider son identité, M. Mathelier devait lui partager un code envoyé à son téléphone. L’homme de 63 ans a d’abord questionné cette approche, mais a finalement fourni le code à son interlocuteur, sans vérifier que de l’argent avait réellement été prélevé de son compte. J'étais tellement pris de panique , dit-il.

Trois montants ont été retirés de sa marge de crédit : 7500 $ et 1452,72 $ le 24 avril, et un autre 7500 $ le 25 avril.

James Mathelier a contacté sa banque et le service de police de Toronto afin de faire la lumière sur cette escroquerie et entamer un processus de recouvrement des fonds. La police confirme qu’un rapport a été déposé et fait l’objet d’une enquête, sans donner plus de détails.

Je n'arrive même pas à dormir tellement ça affecte ma santé mentale.

Le 11 mai dernier, la BMO lui a remboursé la plus petite des sommes déclarées volées, mais pas les deux autres.

Veuillez noter qu'il s'agit d'une escroquerie, ce qui malheureusement n'est pas couvert par nos services de fraude; par conséquent, la Banque de Montréal n'est pas responsable de la perte subie , a précisé BMO en réponse à sa plainte.

Ouvrir en mode plein écran Trois montants totalisant plus de 16 000 $ ont été retirés de la marge de crédit de James Mathelier les 24 et 25 avril derniers. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

James Mathelier se demande pourquoi l’institution financière lui a remboursé une partie des montants réclamés, si elle nie toute responsabilité dans cette affaire. Pourquoi il y a escroquerie pour les 15 000 $ et pas pour les 1452 $? Je trouve que ça n’a pas de sens , affirme-t-il.

Vanessa Iafolla, consultante antifraude à Halifax et chargée de cours à l’Université Wilfrid Laurier, estime que BMO a effectué ce remboursement pour tenter d’apaiser son client.

C'est bizarre, selon moi, car, si la banque a voulu rembourser le premier montant, ça signifie pour moi que la banque a pris un peu de responsabilité.

Questionnée là-dessus par Radio-Canada, la Banque de Montréal n’a pas fourni de raisons expliquant pourquoi elle a choisi de rembourser un des montants réclamés, mais pas les deux autres.

Étant donné la priorité que nous accordons à la confidentialité des clients, nous ne pouvons pas fournir plus de détails sur ces dossiers , a répondu l’institution financière, dans une déclaration envoyée par courriel.

Plus de 200 $ en intérêts chaque mois

En plus d’avoir vu ses dettes se creuser soudainement sur sa marge de crédit, James Mathelier affirme que la banque continue depuis de récolter des intérêts sur ces sommes déclarées volées.

Avant les retraits en avril, le client de BMO payait environ 315 $ en intérêts par mois sur sa marge de crédit à un taux annualisé d’environ 15 %. Maintenant que ces dettes se sont creusées de 15 000 $, il doit débourser mensuellement plus de 550 $ en intérêts.

Ouvrir en mode plein écran Avec les intérêts imposés sur les 15 000 $ volés, James Mathelier dit avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Photo : Radio-Canada / Greg Bruce

Face à la forte hausse du coût de la vie, M. Mathelier estime qu’il n’arrivera pas à joindre les deux bouts avec son salaire d’enseignant.

J'arrive à un point où je suis comme étouffé là. Je n’en peux plus , déplore-t-il.

Vanessa Iafolla, de l’Université Wilfrid Laurier, affirme que la banque pourrait décider de suspendre les intérêts sur la somme déclarée volée jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.

On dirait qu’ils profitent de la victimisation du client plutôt que d’en tenir compte. Ils pourraient facilement radier ces intérêts. Ça n’a pas besoin d’être payé par le client , dit-elle.

Citant des enjeux de confidentialité, la Banque de Montréal n’a pas répondu aux questions spécifiques de Radio-Canada, notamment en ce qui concerne les intérêts imposés à M. Mathelier.

Face à l'augmentation de la fraude téléphonique et de la criminalité numérique, il est important de rappeler que la protection des comptes est un partenariat entre les clients et leur banque , a déclaré BMO, par courriel.

Il incombe aux clients de protéger à tout moment les informations relatives à leur compte, leurs mots de passe pour les services bancaires mobiles et en ligne, ainsi que leur NIP.

Au Royaume-Uni, les banques seront bientôt tenues de rembourser les victimes d’escroqueries, si elles sont amenées à effectuer un paiement aux fraudeurs. Ces nouvelles règles entreront en vigueur au début de 2024.

La consultante antifraude Vanessa Iafolla estime que le gouvernement canadien devrait aussi serrer la vis aux banques dans les cas d’escroqueries, plutôt que de laisser toute responsabilité entre les mains des clients.

Les banques offrent aux gens de plus en plus de moyens d'effectuer leurs activités bancaires, parce que c'est plus pratique, mais elles ont également une plus grande responsabilité de nous protéger contre les problèmes qui peuvent survenir , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Vanessa Iafolla est experte en crimes financiers, consultante antifraude et chargée de cours à l'Université Wilfrid Laurier. Photo : Radio-Canada / Brian MacKay

Près de 7 millions de dollars volés en 2022

John Horncastle du Centre antifraude du Canada affirme que ce type d’arnaque téléphonique, où l’interlocuteur se fait passer pour un enquêteur de banque, est l’une des plus communes au pays.

Malheureusement, ce n’est pas un cas unique , affirme-t-il.

En 2022, plus de 1000 personnes ont signalé avoir été victimes de ces arnaques, rapportant des pertes de près de 6,9 millions de dollars. Cette année, entre janvier et juin seulement, déjà près de 6 millions de dollars de pertes ont été enregistrées.

Il souligne que les arnaqueurs utilisent souvent des outils pour camoufler leur numéro et faire afficher le vrai numéro de la banque en question sur votre téléphone. Dans certains cas, les arnaqueurs proposent même de prendre le contrôle de votre ordinateur à distance ou vous demandent de leur fournir un code de vérification à deux étapes.

Si vous recevez un appel de quelqu’un qui se fait passer pour votre institution financière, une agence gouvernementale, une compagnie, quoi que ce soit, laissez-les savoir que vous allez les rappeler et faites l'appel vous-même , conseille le porte-parole du Centre antifraude.

Bien que le Centre antifraude recense une forte hausse de ce genre d’escroqueries au cours des dernières années, il avoue du même coup que ce portrait de la situation est incomplet.

On estime que seulement 5 à 10 % des victimes signalent au Centre antifraude du Canada malheureusement, donc c'est seulement la pointe de l’iceberg.

BMO a récemment envoyé à ses clients des courriels pour les avertir de ce type de fraude. La banque insiste qu’elle ne les contacterait jamais pour leur demander un code de vérification, un mot de passe ou alors des réponses à leurs questions de sécurité.

Elle ajoute que certains fraudeurs pourraient déjà posséder certains de leurs renseignements personnels afin de rendre l’arnaque encore plus convaincante.