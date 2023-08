Les nouveaux propriétaires du cinéma d’Alma veulent séduire les jeunes

Géré depuis 37 ans par le même propriétaire, le cinéma du Complexe Jacques-Gagnon d’Alma passe entre de nouvelles mains. Parmi les ambitions de Paul Langevin et son partenaire d’affaires : transmettre l’amour du septième art à davantage de jeunes de la région.

Pour rejoindre la relève, les nouveaux propriétaires veulent notamment créer des week-ends d’horreur , durant lesquels les films d’épouvante seront mis à l’honneur. On le sait que les films d’horreur, ça pogne! , confie Paul Langevin, qui possède déjà un cinéma à Trois-Rivières. Selon lui, la nouvelle génération en est très friande.

On veut s’adapter à nos jeunes. La voix de Brad Pitt en anglais ou en français, il y a une grande différence.

Ouvrir en mode plein écran Paul Langevin (au centre), est également copropriétaire du cinéma Le Tapis Rouge, situé à Trois-Rivières. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les adolescents et les jeunes adultes demandent également à voir la version originale des films, en anglais, le plus souvent avec des sous-titres. Une habitude développée en raison de la popularité des grandes plateformes de diffusion en continu comme Netflix et Crave, selon Paul Langevin.

Publicité

C’est pourquoi des représentations spéciales, durant lesquelles le public pourra entendre la voix et les nuances de jeu des vedettes américaines, feront partie de la grille horaire.

Paul Langevin et son collègue désirent également mettre de l’avant les films québécois, qui plaisent particulièrement à un public plus âgé.

La plupart des films québécois auxquels on va avoir accès, on va les jouer. Parce que les gens veulent les voir, on se les fait demander , dit-il. Mais là n’est pas la seule raison; la qualité est aussi essentielle.

On veut lui apporter une place importante, parce que le cinéma québécois est bon.

En mode acquisition

Originaire de Jonquière, Paul Langevin a eu vent de la vente du cinéma lors d’un colloque dédié aux amateurs du grand écran. Il a fait la rencontre de Ghislain Dubois, celui qui exploitait le cinéma de la ville de l’hospitalité depuis près de quarante ans. Tout bonnement, il m’a annoncé qu’il allait prendre sa retraite. Moi, ça a fait un chemin dans ma tête , se souvient-il.

Et ce qui n’était qu’un chemin est rapidement devenu une grande route quand l’entrepreneur a constaté que Ghislain Dubois avait investi dans ses salles en vue de la vente, en achetant les projecteurs les plus modernes du Canada . Pendant la pandémie, il a vraiment mis le cinéma sur la page , résume Paul Langevin, dont la mère réside toujours à Saguenay.

Alors que les salles de cinéma connaissent un regain de popularité sans revenir aux chiffres prépandémiques, Paul Langevin voit l’avenir du septième art d’un bon œil. On est reparti du bon pied , croit-il.

Ouvrir en mode plein écran Pendant la pandémie, le cinéma d'Alma a fermé ses portes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Si bien qu’il reste ouvert aux occasions d’expansion éventuelles qui pourraient se présenter, si d’autres cinémas étaient à être vendre dans la région, en particulier le cinéma Odyssée de Chicoutimi.

Je suis en mode acquisition. la journée que ce sera offert, c'est sûr que je vais être présent , conclut Paul Langevin.

Avec les informations de Frédéric Tremblay