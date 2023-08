Homard : une saison en dents de scie crée de l’incertitude pour les travailleurs

Il y a moins de travail que prévu dans les usines de transformation du homard au Nouveau-Brunswick. Une situation dûe à plusieurs facteurs, mais qui frappe de plein fouet des travailleurs étrangers temporaires, dont les permis de travail sont liés à leur employeur.

L’industrie de homard au Nouveau-Brunswick enregistre une saison de faibles prises, raccourcie en raison des conditions météorologiques.

On voit des signes avant-coureurs qu’on a une ressource à la baisse , indique Nathanaël Richard, président de l’Association des transformateurs de homard des Maritimes.

En contrepartie, il y a de plus en plus de joueurs dans l’industrie de la transformation et des usines du Québec s’approvisionnent dans les Maritimes, observe M. Richard.

C'est pas forcément nouveau, mais c'est un phénomène qui s'accélère , dit-il en entrevue à l’émission La matinale.

Homard : des usines au ralenti et des travailleurs étrangers sans gagne-pain.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.La matinale. Homard : des usines au ralenti et des travailleurs étrangers sans gagne-pain ÉMISSION ICI PREMIÈRE La matinale Écouter l’audio (Homard : des usines au ralenti et des travailleurs étrangers sans gagne-pain. 7 minutes 56 secondes) Durée de 7 minutes 56 secondes 7:56

Moins de homard, moins de travail

Le ralentissement de l’industrie du homard se fait aussi sentir à l’usine Pêcheries Lebreton & Fils de Grande Anse.

Ouvrir en mode plein écran Les Pêcheries LeBreton & Fils à Grande-Anse, N.-B. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Des travailleurs étrangers temporaires ont vu leur contrat de travail écourté de deux mois.

Kathlin Lebreton, qui dirige Les Pêcheries Lebreton & Fils, indique que la compagnie n’avait pas le choix de terminer ses activités deux mois plus tôt que prévu.

La situation est la même pour les travailleurs locaux et les travailleurs étrangers , dit-il. Les deux ont eu le même nombre d’heures de travail cette année. C’est une année très difficile.

Nous avons faim

Lorsqu’il n’y a pas de homard à transformer, les employés locaux du Nouveau-Brunswick ont accès à l’assurance-emploi, à des économies et à d’autres emplois.

Pour ceux venus d’ailleurs, la situation est plus compliquée.

Originaire du Mexique, Francisco Javier Montaño de Dios est arrivé il y a 17 semaines à Grande-Anse pour travailler aux Pêcheries LeBreton.

Ouvrir en mode plein écran Le Mexicain Francisco Javier Montaño de Dios est au Nouveau-Brunswick depuis 17 semaines, et il n’aura travaillé au final que 7 semaines. Photo : Radio-Canada

Il n’a travaillé que sept semaines depuis son arrivée et n’a pas pu, comme il le prévoyait, envoyer de l’argent à sa femme et ses enfants rester dans son pays.

Publicité

C’est parce que le programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires accorde un permis de travail fermé, ce qui signifie que lorsque viennent au Canada, leur permis n’est lié qu’à un seul employeur, celui qui les a embauchés.

Nous avons faim , dit-il en espagnol.

Le contrat que Francisco Javier Montaño de Dios et ses collègues ont signé leur garantissait une moyenne de 30 heures de travail par semaine. Il affirme n'avoir presque pas travaillé en juillet.

Frustré, le groupe de travailleurs a envoyé une lettre aux gestionnaires de l'usine Pêcheries Lebreton réclamant d’être payé quand même pour cette période.

La compagnie leur a répondu qu’il leur était impossible de payer des travailleurs lorsqu’il n’y a pas de travail. Elle a cependant offert de payer le vol de retour à toute personne désirant quitter avant la fin de son contrat, d’assumer leur loyer du mois de juillet et de leur accorder des prêts financiers.

Publicité

En raison de l’incertitude qui plane sur l’industrie, Lebreton ne peut pas s’engager à offrir des contrats pour l’année à venir , peut-on lire dans la lettre.

La majorité des 80 travailleurs mexicains et philippins ont quitté le navire, et environ 25 travailleurs ont décidé de rester, selon Francisco Javier Montaño.

Le 18 août, une lettre de licenciement leur est envoyée.

Un cas qui n’est pas isolé

Selon Kathlin Lebreton, la situation délicate des permis de travail fermés doit être réglée par le gouvernement fédéral.

À de nombreuses reprises, il a fait des requêtes pour demander plus de flexibilité accordée à ses employés dans une telle situation.

Ouvrir en mode plein écran Des propriétaires d'usine voudraient que des améliorations soient apportées au programme des travailleurs étrangers temporaires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Toutes les usines de transformation ont le même problème. On a tous parlé avec l’immigration canadienne pour leur dire qu’ils doivent être plus flexibles , dit-il.

Nathanaël Richard est d’accord, le programme pourrait être amélioré pour aider les travailleurs entre les saisons de pêche du printemps et de l’automne.

C'est un programme qui est relativement rigide dans le moment.

Selon M. Richard, les propriétaires doivent aussi sensibiliser leurs travailleurs au fait qu’il peut y avoir une diminution des heures en juillet.

Un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a indiqué que le seul moyen pour un travailleur étranger temporaire avec un permis de travail fermé de se voir octroyer un permis ouvert, c’est dans les cas où le gouvernement ait des preuves d’abus sur le lieu du travail.

Emploi et développement social Canada n’était pas en mesure de commenter la situation mardi.

Avec des informations d’Hadeel Ibrahim de CBC et de l’émission La matinale d’ICI Acadie