Une truie qui a survécu aux flammes à West Kelowna reçoit des barres tendres par hélico

Nourrie grâce à un hélicoptère qui lui a largué des barres tendres, Pumba la truie a survécu à la dévastation causée par l'incendie de forêt qui l'entoure dans ce qui reste d'un ranch de West Kelowna, en Colombie-Britannique.

Le ranch a été la proie des flammes jeudi dernier, mais Pumba erre sur le dernier carré d'herbe, soignée par les pompiers, mentionne Keramia Lawrie, dont les parents sont propriétaires de l'endroit.

C'est un miracle que Pumba ait survécu , affirme Mme Lawrie.

Elle était en quelque sorte dans l'oeil du cyclone et elle n'a pas été blessée. C'est fou qu'elle ait survécu, non pas à cause de l'incendie lui-même, mais à cause de la chaleur et de la fumée , analyse la résidente de West Kelowna.

Mme Lawrie explique que son père, Jeff Findlay, avait essayé d'évacuer Pumba et sa soeur, Miss Wilbur, alors que l'incendie de McDougall Creek avançait sur la propriété la semaine dernière. Les deux animaux étaient toutefois trop têtus et Jeff Findlay a dû fuir sans eux.

Le ranch était entouré de flammes lorsque son père est parti, relate Mme Lawrie.

Les deux jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions pour la famille, qui s'inquiétait du sort de leurs animaux bien-aimés.

Nous avons supposé qu'elles étaient toutes les deux mortes parce que toute la propriété était réduite à l'état de ruines , se souvient Mme Lawrie.

Ce n'est que dimanche qu'ils ont appris que Pumba était vivante, repérée par un pilote d'hélicoptère au milieu des bâtiments détruits et des cendres.

Il a jeté des barres de céréales depuis l'hélicoptère. Le lendemain, nous avons su qu'elle allait bien et les incendies se sont un peu calmés , raconte Lawrie.

Malheureusement, Miss Wilbur a été retrouvée morte lundi.

Selon Mme Lawrie, les pompiers ont rendu visite à Pumba pour lui donner des pommes et d'autres barres tendres, et pour l'hydrater au milieu de la fumée et de la chaleur.

Les pompiers ont également envoyé à Mme Lawrie de nombreuses photos de Pumba, qui semble heureuse.

Un vétérinaire a examiné Pumba, qui se portait bien, indique Mme Lawrie.

Ses parents, qui logent actuellement dans un hôtel, sont encore en train de digérer la perte de leur entreprise et de leur maison.

Mais la plupart des animaux de la propriété ont été sauvés, notamment 19 chevaux, un poney miniature et quatre chèvres, affirme Mme Lawrie.