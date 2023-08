14 baleines et un dauphin sont morts au parc aquatique Marineland depuis 2019

Depuis 2019, 14 baleines et un dauphin sont morts au parc aquatique Marineland, selon des documents obtenus par La Presse canadienne.

Les détails sur les décès survenus au parc touristique situé à Niagara Falls en Ontario figurent dans une liste créée par le ministère du Solliciteur général à la suite de demandes d’accès à l’information.

Tous sauf deux des décès de mammifères marins concernent des bélugas. Douze de ces décès ont eu lieu dans une période de deux ans, alors que le ministère a confirmé trois autres décès cette année: Kiska, l’unique orque du parc, un dauphin et un autre béluga.

Au cours de cette période, la province a exprimé des inquiétudes sur la qualité de l’eau du parc et a déclaré que tous les mammifères marins étaient en détresse.

En mai 2021, le gouvernement a demandé au parc d’améliorer la qualité de son eau. Marineland a ensuite fait appel de cette décision, en disant que ses animaux n’étaient pas en détresse.

Ouvrir en mode plein écran Marineland n’a pas répondu aux questions concernant la santé de ses animaux. (Photo d'archives) Photo : iStock

Or, Marineland nie tout lien entre la mort des bélugas et l’état de l'eau dans laquelle ils vivaient. Le parc affirme également sur son site web qu’il a un bilan solide en matière de bien-être de ses animaux et qu’il continuera à donner la priorité à leur bien-être.

Le ministère du Solliciteur général n’a pas voulu s’avancer sur la cause des morts à Marineland, mais a indiqué qu’il y a une enquête de la province en cours. L’enquête a débuté en janvier 2020 et les inspecteurs des services de protection des animaux se sont rendus au parc au moins 160 fois, selon les documents obtenus par La Presse canadienne.

De son côté, Marineland n’a pas répondu aux questions concernant la santé de ses animaux. Le parc a cependant interdit l’accès à sa propriété à un journaliste de La Presse canadienne qui a visité le parc.

Des changements au parc aquatique

Un vendredi en juin, un journaliste et un photographe de La Presse canadienne ont payé 52,95 $ chacun, plus taxes, pour entrer au parc aquatique. Au cours de la visite, La Presse canadienne a observé plusieurs changements par rapport aux activités précédentes du parc.

Les bélugas ne peuvent plus être nourris par le public et les spectacles de dauphins et d’otaries ont été raccourcis. Auparavant, le parc organisait des spectacles élaborés de ses dauphins qui permettaient aux mammifères d’exécuter une grande variété de tours.

Le stade King Waldor accueille désormais des présentations des dresseurs qui durent 15 minutes, avec deux otaries et quatre dauphins. Les dresseurs parlent de la vie des animaux à Marineland et dans la nature, ainsi que l'importance des efforts de conservation.

Ouvrir en mode plein écran Marineland est situé à Niagara Falls, en Ontario. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Le parc aquatique compte 37 bélugas, neuf mâles et 28 femelles, selon le personnel. Il y a quatre ans, le parc comptait 54 bélugas, soit le plus grand nombre d’animaux en captivité au monde, selon une déclaration sous serment déposée par la présidente de Marineland, Marie Holer, auprès du National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Publicité

Cette déclaration faisait partie de la procédure d’importation aux États-Unis, lorsque Marineland a vendu cinq bélugas au parc Mystic Aquarium dans l'État du Connecticut. Deux des cinq bélugas en question sont morts après avoir été déplacés en 2021. Ces décès des mammifères marins ont déclenché une enquête du gouvernement américain qui est toujours en cours.

Marie Holer a repris la propriété de Marineland après le décès de son mari et fondateur, John Holer, en 2018. Le parc a par ailleurs annoncé sa mise en vente plus tôt cette année.

Quel avenir pour Marineland ?

Le député néo-démocrate de Niagara Falls, Wayne Gates, a longtemps défendu le parc mais croit maintenant que le temps est venu pour Marineland de changer de vocation. Il suggère que le parc se retire du commerce des animaux et se concentre sur ses manèges et autres divertissements.

Le temps est venu pour Marineland de se réorienter et de chercher de nouvelles opportunités , constate le député.

Ouvrir en mode plein écran Des clients font un tour de manège à Marineland de Niagara Falls. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Tara Walton

Il ajoute que Marineland est un employeur important dans la région, avec plus de 700 employés saisonniers lorsqu’il est ouvert du mois de mai au mois d’octobre. Le parc aquatique a aussi une importance touristique dans la région, selon M. Gates.

Publicité

De leur côté, les défenseurs des animaux disent que le manque d’information sur l’enquête provinciale est un facteur qui complique leurs efforts à comprendre ce qui se passe à Marineland.

Le public a le droit de savoir ce qui se passe , lance Kendra Coulter, professeur à l’Université Western et spécialiste sur les organismes de protection des animaux.

Nous ne pouvons pas être des citoyens engagés qui s’adressent à nos députés provinciaux si nous ne savons même pas quels sont les problèmes , renchérit-elle.

Le bureau du Solliciteur général constate pour sa part qu’il examine ses pratiques en matière de communication, mais doit aussi préserver l’intégrité des procédures judiciaires et des enquêtes en cours.

La Presse canadienne a déposé des demandes d’accès à l’information pour obtenir des rapports d’inspection, des ordres donnés à Marineland, le rapport ministériel de 65 pages sur l’état de l’eau dans le parc, et une liste d’animaux qui sont morts.

Les demandes initiales ont été rejetées. La Presse canadienne a ensuite fait appel à la décision, ce qui a permis d’approuver une demande: une liste d’une page des décès de baleines et des rapports de nécropsie.

Avec les informations de La Presse canadienne