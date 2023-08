L’Université du Manitoba accueille sa plus grande cohorte d’étudiants en médecine

À l’occasion de la cérémonie du sarrau blanc mercredi , l’Université du Manitoba a accueilli sa plus grande cohorte de nouveaux étudiants en médecine à ce jour. Le nombre de places disponibles dans le programme de médecine de l'université est récemment passé de 110 à 125.

Les étudiants se sont rassemblés au campus Bannatyne pour recevoir des mots d'encouragement de Joss Reimer, médecin en chef de l'Office régional de la santé de Winnipeg.

Je veux que vous gardiez ce moment dans vos souvenirs, car même si être médecin est une carrière incroyablement enrichissante, vous avez également choisi un chemin difficile , a déclaré Dre Reimer aux étudiants. Et même lorsque le chemin sera difficile, je veux que vous sachiez que votre place est ici.

Alors qu’une pénurie de main-d’œuvre accable le système de santé, le gouvernement du Manitoba a annoncé, en juillet dernier, qu'il travaillait avec une agence de recrutement dans l’espoir de pourvoir 150 postes en médecine à travers Winnipeg, dans le nord de la province et les communautés rurales.

Un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé révélait qu'en 2022, le Manitoba disposait de 217 médecins pour 100 000 habitants, ce qui place la province en troisième place des taux les plus bas au pays, après la Saskatchewan et l'Île-du-Prince-Édouard.

Une cohorte diversifiée, d’après l’Université

D’après l'Université du Manitoba, la cohorte qui obtiendra son diplôme en 2027 est très diversifiée.

Elle compte 53 personnes issues d'une minorité visible, 59 ayant des liens avec des milieux ruraux et deux qui s'identifient comme non binaires, peut-on lire dans un communiqué.

Jeannette Comte, âgée de 22 ans, a grandi dans une ferme près de la communauté francophone de Notre-Dame-de-Lourdes, à 109 kilomètres au sud-ouest de la capitale.

Jeannette Comte, originaire de Notre-Dame-de-Lourdes, souhaite retourner travailler dans les communautés rurales du Manitoba une fois son diplôme obtenu.

L’étudiante souhaite retourner à Notre-Dame-de-Lourdes après avoir obtenu son diplôme en médecine.

J’aimerai retourner mes services à des communautés rurales parce que je viens d’une communauté rurale , affirme-t-elle. C’est ce à quoi je suis habituée et je l’aime beaucoup.

J’aimerai, si possible, être dans une communauté francophone parce que je suis francophone , ajoute-t-elle.

Elle estime que les communautés rurales francophones du Manitoba font face à un double défi en termes de prestation de services de santé.

Au rural, c’est un gros problème. On a besoin de médecins et puis aussi [de médecins] francophones. Il y a une très grande population francophone manitobaine, donc on a toujours besoin de docteurs francophones.

Jeannette Comte, à la fois nerveuse et enthousiaste de recevoir son sarrau, se dit confiante lorsqu’elle songe aux quatre prochaines années.

Pour sa part, Kiana Tait, membre de la Première Nation crie de Norway House, fait partie des dix étudiants autochtones de la nouvelle cohorte.

Kiana Tait, âgée de 23 ans, souhaite travailler à l'hôpital de sa communauté natale de Norway House lorsqu'elle aura obtenu son diplôme de médecine.

Elle estime que la pénurie de médecins autochtones est particulièrement évidente au Manitoba.

J'espère simplement qu'avec l'expansion de la classe et une plus grande représentation, cela encouragera les autres à poursuivre des études en médecine.

Kiana Tait prévoit retourner exercer dans sa communauté natale et dans d'autres Premières Nations rurales du nord du Manitoba lorsqu’elle aura obtenu son diplôme.

Elle espère ainsi accroître la représentation des médecins autochtones ayant grandi dans des Premières Nations, un modèle qu’elle n'a pas souvent vu lorsqu'elle était plus jeune.

Sachant ce que mes grands-parents et ancêtres ont vécu, je savais que j'avais un rôle dans ma famille et ma communauté, et la responsabilité de faire quelque chose, et la médecine est la voie que j'ai choisie , déclare-t-elle. J'espère qu'être ici et recevoir mon sarrau blanc inspirera les autres à faire de même.

Avec les informations de Trevor Lyons et Zubina Ahmed