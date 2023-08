99 Nights : la thérapie créative de Charlotte Cardin

« Je ne ressens pas le besoin de prouver quoi que ce soit. » Après avoir été propulsée vers les sommets grâce à Phoenix, Charlotte Cardin s’est offert un nouveau terrain de jeu musical avec 99 Nights, son deuxième album, à paraître vendredi.

La collection de 12 chansons est le fruit d’un été passé à composer de la musique dans un petit appartement dénudé du Mile-End, en compagnie du bassiste Mathieu Sénéchal et de Jason Brando, producteur exécutif de l’album.

Cet album-là m’a amené de nouvelles sonorités; il a élargi mon terrain de jeu musical , a raconté l’artiste montréalaise en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Eugénie Lépine-Blondeau, à l'émission Tout un matin.

De le réaliser entre amis, mais aussi de laisser les inspirations des autres guider les séances de création, c’était super fluide et le fun.

À l’époque, Charlotte Cardin venait de sortir Phoenix, mais ne pouvait prendre la route en raison de la pandémie. Elle traversait une période rock and roll dans sa vie personnelle et a pris l’habitude de retrouver ses deux amis quotidiennement afin d'imaginer son nouvel album. Le musicien montréalais Lubalin s’est rapidement greffé au groupe de travail improvisé.

C’était vraiment des moments de grâce, où tout ce qui comptait pour nous était de faire de la bonne musique, de vivre un bon moment ensemble, de rire et d’encapsuler le moment présent dans plein de sonorités différentes.

Pour Next to You, hymne émancipateur et dernier titre de l’album, Charlotte Cardin a plutôt sollicité l’aide de l’éclectique Patrick Watson. L’artiste montréalaise a récemment dévoilé le titre à l’occasion d’un enregistrement au studio COLORS, à Berlin.

99 Nights porte aussi la marque de producteurs et de productrices de Los Angeles, de Londres ou encore de Toronto, qui ont repris des maquettes de Charlotte Cardin pour y ajouter la couleur de leur ville.

La touche Jim Carrey

Et il y a Jim Carrey, qui a teinté l’album sans même y jouer une note. La chanteuse montréalaise avoue sans réserve sa fascination pour l’acteur américain qui livre une bataille farouche à son ego.

Charlotte Cardin, qui mène une quête similaire, lui a dédié une des chansons de 99 Nights. Elle a eu l’immense plaisir de recevoir en retour un appel du fantasque comédien, fruit d’une bouteille à la mer envoyée à l'attachée de presse de celui-ci.

On s’est parlé pendant une quinzaine de minutes, a-t-elle raconté, encore surprise de cette discussion inattendue. Il a été super gracieux. Ça m’a fait encore plus l’aimer, parce qu’il n’avait pas besoin de faire ça. Il n’avait pas besoin de m’appeler.

Après la parution de 99 Nights vendredi, Charlotte Cardin commencera une tournée mondiale qui l’amènera à Londres, à Paris ou encore à Istanbul, mais aussi à Trois-Rivières, à Québec et à Laval.