Au bout du Québec, le français est à bout de course

À Blanc-Sablon, les gens parlent le français et l'anglais.

Les deux langues ont une longue histoire de cohabitation, mais l'une des deux tire sur la couverture depuis quelques années.

En effet, le nombre de francophones de langue maternelle ne cesse de reculer. Alors qu'ils étaient 395 en 2001, ils n'étaient plus que 225 en 2021, selon Statistique Canada. Les francophones sont donc passés du tiers de la population de la municipalité au cinquième en 20 ans.

Une simple promenade au village suffit pour constater la place grandissante de l'anglais.

La langue de Shakespeare est souvent la seule langue utilisée dans les menus de restaurant, les nécrologies publiques et même à l'hôpital, selon cette médecin qui y a travaillé dans les années 1970.

Eleanore Wellman indique avoir été servie principalement en anglais à l'hôpital où elle travaillait il y a 50 ans.

Eleanor Wellman est au village pour rendre visite à sa mère, au centre hospitalier. Elle se dit surprise de constater que les choses ont changé depuis ses années de travail au village.

Le personnel me répond en anglais à tout coup , affirme Eleanor Wellman. Je leur demande de parler en français et ils me répondent qu’ils ne parlent pas le français.

Ce n’était pas comme ça avant.

Un ancien résident de Blanc-Sablon en visite lors de vacances estivales croit que le français est voué à sa perte au village. Robert Labadie se souvient quand le village lui semblait encore majoritairement francophones.

Robert Labadie a travaillé à l'école Mgr-Scheffer de Blanc-Sablon il y a 50 ans. Depuis son départ, il constate que le français bat de l'aile au village.

Depuis le départ des religieuses il y a plusieurs années, l'anglais a complètement pris le dessus , remarque-t-il. Je crois que d'ici vingt ans, le français sera en sérieuse difficulté, ici.

Le bilinguisme à la hausse

Le maire de Blanc-Sablon est entré en poste à l'automne dernier. Tout comme la grande majorité des résidents de son village, Andrew Etheridge est anglophone.

Je ne pense pas que le français recule , avance-t-il. Il voit d’un bon œil la montée du bilinguisme dans la région.

Le maire Andrew Etheridge estime que la diminution du nombre de Francophones de langue maternelle à Blanc-Sablon est due à la montée du bilinguisme. Il ne croit pas que le français est menacé pour autant.

Souvent, dans une conversation entre deux Blanc-Sablonnais, l’un parle français et l’autre anglais , illustre-t-il. Ils se comprennent parfaitement.

À 27 ans, le maire anglophone fait partie des jeunes diplômés de l'école francophone du coin.

L'école comme dernier rempart

Martine Joncas est directrice de l’école Mgr-Scheffer depuis vingt ans. Durant cette période, elle affirme avoir été témoin de l’érosion du français.

Elle confirme que le français est de moins en moins parlé au sein du corps étudiant et que l'anglais court les couloirs de l'école. Pourtant, l’école impose une politique de français mur-à-mur.

La directrice de l'école Mgr-Scheffer Martine Joncas affirme que les élèves ont particulièrement de difficulté avec la lecture et la compréhension des textes en français.

Martine Joncas estime que l’anglais a la cote auprès des jeunes en raison des plateformes numériques qu’ils naviguent la plupart du temps en anglais. Ceci dit, tous nos élèves de secondaire 5 ont réussi l’examen du ministère de français, l’an dernier , dit-elle fièrement.

Pas très loin de l’école, des préadolescents jouent au basketball. Sur le terrain aussi, c'est l'anglais qui l'emporte. Entre les cris d’encouragement et les gloussements de rire, l’action se passe en anglais.

Lors d'un match de basketball à Blanc-Sablon, de jeunes athlètes communiquent en anglais, alors que plusieurs d'entre eux se considèrent francophones.

Pourtant, la moitié d’entre eux sont francophones. Questionné à savoir pourquoi ils délaissent le français au profit de l’anglais, l’un d’eux rétorque qu’ils préfèrent parler l’anglais l’été.

Les journées d'été achèvent pourtant et bientôt, ce sera la rentrée.

Les salles de classe remplaceront les terrains de basketball, et leur directrice d'école a bien l’intention que ce soit le français qui saura s'imposer.