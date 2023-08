Alors qu'il manque près de 9000 enseignants dans les classes du Québec à une semaine de la rentrée, des enseignants affirment que leur offre de services est restée lettre morte. Une situation qui illustre le manque de souplesse dans le processus d'affectation des enseignants, selon le ministre Bernard Drainville.

En entrevue jeudi à Tout un matin sur ICI Première, Bernard Drainville s'est dit préoccupé par un problème rapporté dans un article du quotidien Le Devoir, et citant les cas d'enseignants – certains détenant un brevet – qui ont offert leurs services à des centres de services scolaires à Laval ou encore à Montréal, sans obtenir la moindre réponse.

Bernard Drainville dit avoir demandé à ses équipes de s'informer sur cette situation qu'il faut éviter , a-t-il reconnu. L'embauche est de la responsabilité des centres de services scolaires, dit le ministre : comment ça se fait qu'on se retrouve à la mi-août, à la fin août, avec une espèce d'embouteillage?

Le ministre Drainville se demande s'il n'y aurait pas lieu de se donner plus de souplesse dans le processus d'affectation des enseignants, afin que certains de ces profs soient embauchés à la mi-août, et qu'on commence ça plus tôt .

Mais pareil changement est indissociable du processus de renégociation des contrats de travail avec les enseignants, met-il en garde, une responsabilité qui incombe à Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor.

Or, en ce qui a trait aux négociations avec le secteur public, il semble y avoir ombre au tableau : pas plus tard qu'en début de semaine, les syndicats pressaient Québec de négocier, trois mois après le dépôt d'offres bonifiées par la partie patronale.

À ce stade, le front commun syndical (qui regroupe la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS) n'écarte pas la possibilité d'une grève, tout en disant ne pas la souhaiter.

Dans son plaidoyer auprès de Québec, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) s'est dite d'avis que la pénurie de main-d’œuvre qui mine le système scolaire est étroitement liée à la piètre qualité des conditions de travail dans les écoles.

En entrevue sur ICI Première jeudi, Bernard Drainville souhaite qu'au terme des négociations avec le secteur public, les enseignants gagnent plus .

Un deuxième adulte dans la classe

Pour améliorer les conditions de travail des enseignants, le ministre Drainville fonde beaucoup d'espoir sur le déploiement d'aides à la classe, dans le plus grand nombre possible d'écoles primaires publiques .

Une proposition pour laquelle le gouvernement de François Legault met sur la table plusieurs centaines de millions de dollars annuellement pour 4000 postes à temps complet , plaide-t-il.

Ce sera un gros plus d'avoir un deuxième adulte dans la classe , notamment pour les élèves présentant des besoins particuliers, dit le ministre Drainville, qui se dit ouvert à accueillir les nouvelles idées pour remédier à la pénurie de personnel en éducation. La manière de faire les choses ne peut pas continuer telle quelle , dit-il.

Québec manque d'écoute, selon les directions d'école

Cependant, de l'avis du président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement (FQDE), Nicolas Prévost, les idées avancées par divers acteurs de la société civile ne trouvent guère d'écho auprès du gouvernement Legault.

Ça fait plus de deux ans que notre fédération propose des solutions , a déclaré M. Prévost au micro de Tout un matin sur ICI Première, quelques minutes après l'intervention du ministre Drainville.

M. Pérvost cite par exemple la proposition faite au gouvernement Legault d'intégrer, au réseau de l'éducation, des étudiants en enseignement dès la troisième ou la quatrième année de leur baccalauréat. On a soumis cette idée à M. Drainville et à Mme Déry [Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur]; on n'a pas eu de suivi , déplore-t-il.

La FQDE a aussi proposé à Québec de reporter les demandes de congé à traitement différé faites par des enseignants. Beaucoup d'entre eux bénéficient de ce type de congé-là, souligne M. Prévost, qui se demande si un effort collectif ne devrait pas être consenti pour reporter ces demandes, et garder ces enseignants en poste, le temps qu'on s'en sorte .