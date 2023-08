Promenade de la Reine-Elizabeth : Mark Sutcliffe défend les chiffres de la Ville

Malgré des courriels internes dans lesquels la Commission de la capitale nationale (CCN) suggère que des « erreurs de calcul » ont été commises par la Ville d’Ottawa, le maire Mark Sutcliffe défend ces données qui visent à prouver une utilisation limitée de la promenade de la Reine-Elizabeth par les cyclistes et les piétons.

Je maintiens ce que j’ai toujours dit , a déclaré le maire au terme de la réunion du conseil municipal de mercredi. Il a ajouté que les statistiques de la Municipalité ont été collectées de manière efficace .

Ses commentaires font suite à une publication de PressProgress, citant des communications obtenues grâce à une demande d’accès à l’information. On y apprend que la CCN a soulevé des questions concernant les chiffres recueillis par la Ville d’Ottawa sur l’utilisation active d’un tronçon de deux kilomètres de la promenade.

La Ville a fourni une copie des courriels internes à CBC , mercredi soir.

Mark Sutcliffe a été élu maire d'Ottawa à l'automne 2022.

Dans un courriel daté du 1er mai, un responsable de la CCN mentionne que le personnel de l’organisation avait examiné un rapport municipal, publié en avril, sur les impacts de la fermeture de la promenade de la Reine-Elizabeth.

Le responsable écrit que certaines parties du rapport devraient être réexaminées et il a fourni une liste de sujets généraux à discuter, y compris des erreurs méthodologiques , des calculs erronés potentiels et une représentation erronée de l’analyse des utilisateurs actifs.

Dans un courriel acheminé à CBC , le directeur des services de circulation de la Ville, Phil Landry, a indiqué que le personnel a répondu à la CCN en disant que le document était un rapport opérationnel et limité à un rapport et à une analyse strictement des données collectées .

La Ville s’en tient au rapport et à sa méthodologie, a-t-il ajouté.

Du 31 mai au 25 juin, et du 9 septembre au 9 octobre, la fermeture n'a lieu que les fins de semaine et les lundis fériés.

La CCN n’a pas répondu directement à une question demandant quels problèmes spécifiques son personnel avait soulevés à propos du rapport de la Ville.

Au lieu de cela, un porte-parole a écrit dans un courriel que près de 74 000 personnes ont utilisé le tronçon de la promenade depuis le mois de mai et que les discussions avec la Ville se poursuivent.

La Commission de la capitale nationale a poursuivi, en disant qu’elle recueillait également des données supplémentaires et qu’elle menait un sondage auprès du public au cours de la saison actuelle. Tout cela permettra d’éclairer l’avenir de ses initiatives en matière d’utilisation active.

Dans le cadre de ce programme, les deux voies de la promenade de la Reine-Elisabeth, le long du canal Rideau, sont fermées aux véhicules motorisés entre la 5e Avenue et la rue Somerset, de 8 h à 20 h, du 1er juillet au 4 septembre.

Du 31 mai au 25 juin, et du 9 septembre au 9 octobre, la fermeture n’a lieu que les fins de semaine et les lundis fériés.

Le maire demande la coopération de la CCN

Mark Sutcliffe a réitéré aux journalistes qu’il n’était pas contre les fermetures les fins de semaine, les soirées ou les jours fériés. Mais il n’a pas caché qu’il n’était pas en accord avec la CCN sur l’horaire exact.

Lors de son allocution, mercredi, il s’en est pris à la société d'État fédérale. Lorsque la Ville a été approchée pour la première fois au sujet de la fermeture d’une partie de la promenade, le maire avait dit à la CCN que ce serait problématique pour la circulation , surtout pendant les heures de pointe. L'organisme a tout de même décidé d’aller de l’avant avec son plan.

Je voudrais demander à la CCN pourquoi il n’y a pas eu plus de coopération dans ce domaine , a lancé l’élu.

Plus tôt ce mois-ci, le maire a amené le débat à un autre niveau en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux, où on le voit se filmer en disant que très peu de cyclistes et de piétons profitent de la fermeture. Selon lui, la fermeture aux voitures a pour conséquence d’encombrer les rues du quartier et de compliquer la tâche des automobilistes, y compris les véhicules d’urgence.

Pensez au nombre de voitures qui sont déplacées chaque minute pour qu’un ou deux cyclistes puissent emprunter la route au lieu du sentier [qui longe le canal] , a-t-il dit dans sa vidéo.

Le programme de mobilité active sur la promenade de la Reine-Elizabeth a débuté en 2020.

Trois jours après cette vidéo, une manifestation de cyclistes a été organisée à Ottawa, et leur parcours s’est terminé à l’hôtel de ville. Les propos tenus par Mark Sutcliffe ont été vivement dénoncés.

Dans ses commentaires de mercredi, le maire s’est plaint de l’état de la conversation autour de la promenade, affirmant au passage être en faveur de la création de zones plus conviviales pour les cyclistes et les piétons.

Je pense que la discussion est malheureusement devenue trop axée sur l’opposition entre les cyclistes et les voitures. Il ne s’agit pas du tout de cela. Il s’agit de savoir quel est le meilleur endroit pour créer plus d’espace pour les cyclistes.

J’espère que la CCN restera sur ses positions

Neil Saravanamuttoo, qui a participé à la manifestation après la vidéo de Mark Sutcliffe, a déclaré qu’il utilisait ce tronçon presque tous les jours, et qu’il y voyait de nombreux cyclistes, coureurs et personnes qui se déplacent en fauteuil roulant.

Il se demande si la Ville ne sous-estime pas ces données et pourquoi le personnel semble refuser de travailler avec la CCN pour obtenir les données les plus précises possibles.

M. Saravanamuttoo espère que le programme se poursuivra.

J'espère que la CCN restera sur ses positions. Cet espace est devenu tellement précieux pour les gens , a ajouté celui qui est également directeur adjoint d'une organisation à but non lucratif fondée par Catherine McKenney, qui a brigué la mairie aux dernières élections.