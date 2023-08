Les Ukrainiens d’Ottawa célèbrent le jour de l’indépendance sur fond de guerre

Des drapeaux ukrainiens jaunes et bleus flottaient sur les épaules de nombreuses personnes rassemblées sur la colline du Parlement, mercredi soir, tandis que plus de 100 personnes se tenaient debout, les paumes des mains sur la poitrine, en chantant l'hymne national de leur pays d'origine. Minuit en Ukraine était déjà passé, le jour de l'indépendance avait commencé.

Marichka Bokovnia, nouvelle arrivante et membre de l'Union des étudiants ukrainiens du Canada (SUSK), était l'une des organisatrices de l'événement. Cette femme de 24 ans est arrivée au Canada il y a plus d'un an, laissant ses parents derrière elle dans une Ukraine déchirée par la guerre.

Pour elle, célébrer le jour de l'indépendance de son pays d'origine - le deuxième qu'elle passe loin de chez elle - est une expérience amère. Elle a appelé ses parents, alors que les horloges ukrainiennes sonnaient minuit et a pleuré avec eux au téléphone.

Je ne m'attendais pas à célébrer une deuxième année d'indépendance de l'Ukraine en étant loin de mon pays , a-t-elle partagé en étouffant ses larmes. Et je n'arrive pas non plus à comprendre que l'Ukraine se batte encore pour son indépendance, alors que nous célébrons l'indépendance de l'Ukraine.

Ouvrir en mode plein écran Marichka Bokovnia, nouvellement arrivée et organisatrice de l'événement du jour de l'indépendance de l'Ukraine, qualifie cette occasion de "douce-amère". Photo : Radio-Canada / Maxim Allain

Malgré la tristesse qu'elle a ressentie, Mme Bokovnia a expliqué qu'elle et d'autres membres de la communauté ukrainienne d'Ottawa voulaient quand même se rassembler pour marquer l'occasion.

Mes amis, ma famille... Pour eux, il est très important de voir que nous nous réunissons tous au Canada pour célébrer le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Cela leur donne de l'espoir.

Plusieurs invités spéciaux ont prononcé des discours sur la colline du Parlement, dont Yulia Kovaliv, l'ambassadrice d'Ukraine au Canada. Mme Kovaliv a également déployé un drapeau ukrainien de 30 mètres, en signe de solidarité.

Ouvrir en mode plein écran L'ambassadrice d'Ukraine au Canada, Yuliya Kovaliv, lors des célébrations du jour de l'indépendance sur la colline du Parlement Photo : Radio-Canada / Avanthika Anand

Le drapeau ukrainien, qui flotte fièrement sur différents continents et dans presque toutes les villes du Canada, est un symbole de courage et de liberté , a déclaré Mme Kovaliv. Le bleu de notre drapeau ukrainien symbolise le ciel bleu paisible, mais la réalité en Ukraine est que les missiles russes ne créent pas un ciel libre et sûr en Ukraine.

Courir pour l'Ukraine

Après les festivités, de nombreux participants se sont lancés dans une course à pied de 3,2 kilomètres pour symboliser les 32 ans d'indépendance du pays.

Kateryna Rimikhanova, 23 ans, faisait partie des coureurs. Alors qu'elle s'enveloppait dans le drapeau ukrainien et se remémorait la dernière fois qu'elle avait vraiment célébré l'événement, son cœur était brisé en plusieurs morceaux , a-t-elle dit.

Ouvrir en mode plein écran Kateryna Rimikhanova faisait partie du groupe qui s'est lancé dans une course de 3,2 km pour célébrer les 32 ans d'indépendance de l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Avanthika Anand

Mme Rimikhanova se souvient du jour de l'indépendance qu'elle a célébré, il y a deux ans, dans sa maison de Kiev, entourée de ses proches.

Avec mes amis et ma famille, nous nous sommes rassemblés et nous avons chanté des chansons ukrainiennes. Je me suis sentie tellement vivante , a raconté Mme Rimikhanova.

Cette année, elle est privée de ses parents et de ses amis, dont beaucoup sont restés en Ukraine pour se battre pour leur pays. Certains des membres de sa famille avec lesquels elle a célébré le jour de l'indépendance par le passé sont morts au combat.

Tout ce que je veux, c'est me réunir à nouveau et célébrer cette fête comme nous le faisions il y a deux ans. Je veux être libre [de le faire]... L'indépendance, c'est la liberté.