Une adolescente de la N.-É. écrit l’histoire au camp des Eagles du Cap-Breton

Une adolescente de la Nouvelle-Écosse est devenue la première femme des Maritimes à se rendre au camp d’entraînement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Rhyah Stewart, d’Antigonish, n’a que 16 ans et elle a été une gardienne de but qui a récemment représenté la Nouvelle-Écosse au hockey aux Jeux du Canada. Elle a joué la saison dernière avec les West Islanders du Cap-Breton de la Ligue de hockey majeure M18 de la Nouvelle-Écosse.

Ouvrir en mode plein écran Rhyah Stewart a gardé les buts de l'Équipe Nouvelle-Écosse en 2023 aux Jeux d'hiver du Canada. Photo : Len Wagg/Communications Nouvelle-Écosse

Elle sera la première femme à essayer de se tailler un poste au sein des Eagles du Cap-Breton, bien qu’il y ait eu des joueuses dans les équipes du Québec.

C’est une expérience formidable pour elle dans le développement de son jeu et dans sa carrière , a déclaré Joe Murphy, dépisteur en chef des Eagles.

Pas une question de genre

Rhyah Stewart a sauté la glace pour le camp d’entraînement pour la première fois mercredi matin. Après l’entraînement des gardiens, elle s’est jointe à l’équipe pour des exercices sur glace.

Certains des joueurs ici, certains des jeunes espoirs, ils la connaissent, ils jouent contre elle et ils respectent certainement ses capacités , a continué Joe Murphy.

L’entraîneur-chef Louis Robitaille affirme que le recrutement est entièrement basé sur les compétences du joueur.

Pour nous, il ne s’agit pas de genre, mais de la façon dont vous jouez. Et si nous pensons que vous pouvez aider l’équipe, vous êtes un garçon, vous êtes une femme, cela n’a pas d’importance pour nous, nous vous voulons , a-t-il indiqué.

Malgré son âge, le talent de Rhyah Stewart en tant que gardienne de but a ouvert des portes qui, selon elle, peuvent la préparer à un avenir au hockey.

Je pense que ce camp d’entraînement me rendra meilleure parce que je serai mis au défi par des joueurs plus rapides et meilleurs. Je pense donc que cela améliorera mon jeu , a-t-elle prétendu.

Tourner la tête des dépisteurs

Louis Robitaille poursuit que les compétences qu’elle a maintenant suffisent à faire tourner la tête des recruteurs.

Elle n’est pas la plus grosse, mais elle est vraiment rapide. Elle est agile, elle a un bon gant. J’ai été impressionné par cela.

Vous pouvez dire qu’elle est en apprentissage.

L’entraîneur-chef des Eagles espère qu’elle restera concentrée sur le camp et prendra le temps de savourer l’occasion.

Je ne veux pas qu’elle s’ajoute de la pression sur le fait qu’elle est ici. [Je veux qu’elle] vienne ici, s'amuse, ignore le bruit, et nous verrons de quoi elle est faite , a-t-il mentionné.

Rhyah Stewart affirme que participer au camp d’entraînement est une grande chance pour elle.

Je suis très excitée de cette occasion. Tout le monde n’a pas cette chance, donc je suis juste reconnaissante d’être ici , admet la jeune gardienne de but.

Louis Robitaille ajoute que son temps sur la glace au camp était le résultat de son travail acharné.

C’est assez unique d’être dans cette position. Elle le mérite , croit-il.