La fermeture de la rue Albert devrait retarder la circulation cette fin de semaine

La fermeture d'un tronçon de la rue Albert pour des travaux de construction devrait perturber la circulation au centre-ville, cette fin de semaine.

La rue sera fermée entre l'avenue Bronson et la rue Bay de 6 h, vendredi 25 août, à 14 h 30, lundi 28 août.

Cette fermeture est due aux travaux de construction en cours sur le réseau d’eau et d'égouts dans le centre-ville, qui touche des sections de l'avenue Bronson et des rues Albert, Queen et Slater.

Des déviations pour la circulation des voitures et pour le transport en commun seront mises en place pendant toute la durée de la fermeture, a indiqué la Ville.

Pendant la fermeture, il ne sera pas possible de se stationner dans la rue, mais l'accès local pour les résidents, les propriétaires d'entreprises et les véhicules d'urgence sera possible, a ajouté la Municipalité. L'accès pour les piétons et les cyclistes sera également maintenu dans la mesure du possible .