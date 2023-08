Surdoses mortelles à T.-N.-L. : des familles en colère réclament de l’action

Une centaine de personnes environ ont manifesté mercredi devant l’édifice de la Confédération, à Saint-Jean, pour réclamer de l’action de la part du gouvernement à la suite de la mort par surdose de plusieurs personnes ces dernières semaines.

L’organisatrice est Tina Olivero, une mère de Saint-Jean qui a perdu son fils, Ben, 20 ans, qui a succombé à une surdose en juillet. Au moins 10 autres personnes sont mortes d’une surdose présumée en juillet et en août dans la province.

Mme Olivero a demandé des changements aux lois sur la vie privée qui, selon elle, ont empêché son fils d’obtenir l’aide dont il avait besoin. Elle veut que les familles puissent exercer plus de contrôle sur les traitements prodigués à leurs êtres chers.

Tina Olivero a déclaré devant la foule qu’elle va en discuter avec des ministres jeudi.

Nos ministres n’ont pas vraiment agi. C’est pourquoi nous en sommes là aujourd’hui. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour, et demain nous commençons à nouveau , a-t-elle lancé.

Des manifestants ont dit souhaiter avoir un meilleur accès à des psychologues et à des conseillers. Ils demandent aussi de meilleurs logements sociaux et plus d’options de traitement des toxicomanies.

Ouvrir en mode plein écran Le jeune Tyler Dove avait besoin de meilleurs conseils et d’un logement, selon sa famille qui croit qu’un manque de services a contribué à sa mort récente par surdose. Photo : Radio-Canada / Malone Mullin

Joan Dunphy a indiqué que son fils, Tyler Dove, 24 ans, est mort il y a environ trois semaines.

Publicité

Nous sommes donc ici en son nom pour essayer de changer l'aide aux jeunes toxicomanes. Et il n'y a aucune aide. Ils sortent de prison ou de l'hôpital et retournent dans la rue , a déploré Joan Dunphy.

Le ministre de la Justice hué

Le ministre de la Justice, John Hogan, s’est adressé à la foule. Il a expliqué que son gouvernement est déterminé à trouver des solutions.

[C'est] une journée importante, une journée nécessaire pour parler de la question des dépendances, des maladies et de la santé mentale , a déclaré M. Hogan. Tout comme le cancer ou une jambe cassée, les dépendances et la santé mentale doivent être traitées de la même manière.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestantes souhaitent de meilleurs traitements pour les toxicomanies. Photo : Radio-Canada

Lorsque John Hogan a ajouté que les services policiers ne peuvent constituer à eux seuls la solution au problème, les huées de la foule ont couvert ses propos.

Nous voulons tous connaître votre [plan]. Vous êtes le ministre de la Justice. Vous travaillez pour nous , a lancé une manifestante.

Si vous ne pouvez pas nous aider, vous devriez démissionner et partir , a crié une autre manifestante qui tenait une photographie de son fils. Nous avons besoin d’aide maintenant. Mon fils est mort.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé, Tom Osborne, a dit aux manifestants qu’il était disposé à écouter toutes les personnes qui veulent parler de leur expérience en matière de toxicomanie, mais une femme a répliqué qu’elle a essayé et que personne ne l’a écoutée. Photo : Radio-Canada / Malone Mullin

Le ministre de la Santé, Tom Osborne, s’est aussi adressé à la foule. Les ministères de la Santé, de la Justice, de l’Éducation et celui des Enfants, des Aînés et du Développement social travaillent sur cette question, a-t-il expliqué.