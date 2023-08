Dans ce premier débat des candidats d’un parti qui a choisi l’éléphant comme effigie, le grand défi de chacun était de convaincre les membres du parti de sa viabilité politique et de prouver qu’il valait mieux que Donald Trump, un candidat, ancien président défait, avec quatre inculpations qui lui collent aux semelles.

Si l'on se fie aux performances de ses concurrents lors de ce premier débat, ce dernier peut dormir sur ses deux oreilles, le temps qu’il est toujours innocent, jusqu’à preuve du contraire.

Mission manquée pour DeSantis?

Ron DeSantis avait le plus à perdre (ou le plus à gagner) dans cette première joute verbale de deux heures. En l’absence de l’éléphant dans la pièce , il aurait dû être la cible privilégiée des autres candidats. Idéalement, sa performance aurait permis de rassurer ses généreux donateurs, d’en attirer de nouveaux et surtout de convaincre les électeurs républicains qu’il était à la hauteur d’un politicien ayant réussi à remporter haut la main un deuxième mandat à la tête d’un État aussi populeux et important que la Floride.

Mais force est de constater que cet homme qui s’est avancé dans cette campagne à l’investiture avec une idéologie anti-woke et des priorités somme toute lointaines de celles de l’électeur moyen semble avoir confirmé qu’il est loin d’enflammer la foule républicaine.

Le candidat républicain à la présidence, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, n'aura pas réussi à tirer son épingle du jeu

Rappelons que lors de sa réélection comme gouverneur du Sunshine State , bien des républicains fatigués des frasques de Trump le voyaient comme le sauveur du parti, après que l’ex-président ait multiplié les défaites, telles que la perte de la Chambre des Représentants lors des élections de mi-mandat de 2018, lourde défaite lors de l’élection présidentielle de 2020 face à Joe Biden (oui, n’en déplaise aux conspirationnistes, après 63 recours perdus devant les tribunaux) et enfin autre chute du parti républicain en 2022 alors que les républicains rêvaient à une vague rouge qui allait balayer tout sur son passage, surtout au Sénat.

Mécanique, avec des phrases toutes faites qu’il utilise depuis le début de cette campagne à l’investiture, le candidat floridien n’a pas pris l’occasion de se démarquer lors de ce débat. Applaudi lors de certaines de ses déclarations, il a tout au plus récolté un petit ballon d’oxygène de survie pour le prochain débat.

Vivek, le surprenant?

La surprise pouvait alors venir d’un candidat plutôt méconnu de l’autre côté de la frontière américaine, Vivek Ramaswamy. Né en Ohio de parents immigrants, entrepreneur millionnaire de 38 ans, rapide verbomoteur, il a pris la tangente combattante contre le wokisme (dont peu de personnes arrivent à comprendre la réelle signification du terme), répétant que les États-Unis sont au cœur d'une crise d'identité nationale précipitée par ce qu'il appelle les nouvelles religions séculières comme le COVID-isme , le climat-isme et l' idéologie du genre .

Vivek Ramaswamy, le candidat qui monte dans les sondages républicains était la cible d'autres concurrents

Récemment, Ramaswamy a grappillé des points dans les sondages républicains, parvenant même dans certains cas, à égaliser avec la deuxième position occupée par Ron DeSantis, environ 30 points derrière l’ex-président.

Certains lui reprochaient d’être dans la course simplement comme faire-valoir pour celui qui occupe la pole position. Adepte de la volte-face sur bien des dossiers, Ramaswamy a récemment dû se défendre sur ses idées complotistes quant à l’origine des attentats du 11 septembre 2001.

Celui qui s’est présenté comme un bonhomme maigrichon au drôle de nom de famille en début de débat, a tenté de dépeindre ses concurrents comme des politiciens professionnels déconnectés de la réalité et marionnettes de leurs bailleurs de fonds.

Chris Christie, le franc-tireur

Questionnés sur les changements climatiques par Bret Baier, animateur du débat, les candidats qui croyaient aux changements climatiques ont dû lever la main. Aucun ne le fit. Ramaswamy prit pourtant la balle au bond. C’est un canular , déclara-t-il, en se lançant dans une longue diatribe contre le concept de changements climatiques.

L’occasion était trop belle pour Chris Christie, roi de la répartie assassine politique. J'en ai déjà assez ce soir d'un type qui ressemble à ChatGPT , faisant référence à l'intelligence artificielle qui crée des textes tout faits selon le thème demandé.

Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey y est allé de quelques attaques cinglantes contre Donald Trump

Les républicains curieux attendaient d’ailleurs beaucoup de Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey. Celui-ci salivait à l'idée de pouvoir s'en prendre à Trump lors du débat. Son défi était de convaincre qu'il était temps de s'éloigner de l’ex-président.

Mais, comme les questions sur les déboires de Trump n’ont pas tenu le haut de l’affiche dans ce débat, gracieuseté de Fox News, l’ex-gouverneur à la langue bien pendue a, bien tenté malgré tout, lancé quelques piques contre Trump, mais il serait surprenant que sa candidature bondisse dans les sondages d’opinion au sein d’un parti sur lequel l’ancien locataire de la Maison-Blanche exerce toujours une mainmise.

Mike Pence, le croyant détesté des pro-Trump

Mike Pence, qui avait l'expérience la plus pertinente en matière de débats, puisqu'il a participé à des débats vice-présidentiels, en tête-à-tête avec Tim Kaine en 2016 et Kamala Harris en 2020, n’a pas enflammé le public républicain. Sur le dossier de l’avortement, l’homme, pratiquant convaincu, a tenté d’éveiller la ferveur au sein du public du parti, sans grand succès.

Sa défense de la constitution américaine lors de l’épisode du 6 janvier 2021 face à un Trump qui lui demandait qu’il s’oppose à certifier les résultats de l’élection qui donnaient la victoire à Joe Biden, n’aura pas davantage convaincu ceux qu’il devait séduire.

La question qui tue

Avec un leader dans les sondages, absent du premier débat, la question était inévitable : Si l'ancien président Trump était condamné par un tribunal, le soutiendrez-vous toujours en tant que choix de votre parti? Veuillez lever la main si c'est le cas. Tous les candidats ont levé la main en appui à l'ancien président des États-Unis. À part Asa Hutchinson, ancien gouverneur de l’Arkansas, qui n’a évidemment aucune chance de gagner cette course.

De quoi amener de l’eau au moulin de l’électeur républicain moyen qui se dit pourquoi voter pour quelqu'un d’autre que Donald Trump puisque ses concurrents n’osent pas lui faire barrage coûte que coûte.

Nikki Haley, une candidate unique sur plusieurs points

Pour un parti qui se veut le reflet de l’alternative politique, il faut bien constater que Nikki Haley semblait bien seule pour apporter sa perspective. Seule femme du groupe, elle aura eu l’occasion de défendre l’aide à l’Ukraine face à un Vivek Ramaswamy, isolationniste convaincu.

Nikki Haley ne s'est probablement pas fait d'amis en attaquant Donald Trump

Mais elle aura surtout tiré cette salve qui ne lui fera pas gagner des points, mais qui suscitera un intérêt renouvelé pour les républicains modérés qui cherchent à éviter une éventuelle débâcle avec Trump en 2024 parce qu’impopulaire avec les électeurs indépendants.

Lorsqu'il s'agit de savoir si le président Trump doit servir le pays ou non, je fais confiance au peuple américain. Laissons-les voter, laissons-les décider. Mais ce qu'ils vous diront, c'est qu'il est temps d'avoir un leader conservateur de la nouvelle génération. Nous devons tenir compte du fait que les trois quarts des Américains ne veulent pas d'un autre match entre Trump et Biden. Et nous devons faire face au fait que Trump est l'homme politique le plus détesté des États-Unis. Nous ne pouvons pas gagner une élection générale de cette manière. Une déclaration coup de poing, mais à l’impact discutable.

Les autres candidats, simples figurants

Tim Scott, Doug Burgum et Asa Hutchinson n’ont pas pu ou su tirer leur épingle du jeu, mais qui s’en soucie au sein du parti républicain? Les membres du parti voulaient savoir qui allaient se démarquer, outre les candidats les plus évidents tels que DeSantis, Christie, Ramaswamy et Pence. Ils n’ont pas obtenu de réponses claires, ni de vainqueurs. Imaginez ce qu’ont pensé les électeurs indépendants qui feront la pluie et le bon temps lors de l’élection de 2024.

Et Trump dans tout ça?

Invité par Tucker Carlson pour une contre-programmation du débat de Fox News, le président défait en 2020 aura répondu aux questions de l’animateur déchu du même réseau, maintenant reconverti en producteur de contenu sur X, anciennement twitter.

D’emblée, l’ex-président y alla d’une explication sur son absence du soir. Est-ce que je dois rester assis pendant une heure ou deux, et me faire harceler par des gens qui ne devraient même pas être candidats à la présidence? Devrais-je faire cela? Et un réseau qui n'est pas particulièrement amical envers moi, franchement.

Sur X, Tucker Carlson a mené son entrevue avec Donald Trump

Entre autres choses, Trump, 77 ans, a commenté l'âge et la santé de Biden, 80 ans, en disant qu'il est pire mentalement que physiquement, et physiquement il n'est pas exactement un triathlète . Ajoutant du même souffle que le président américain Biden ne peut pas soulever ses pieds de l'herbe lorsqu'il se rend à l'hélicoptère sur la pelouse de la Maison-Blanche.

Son entrevue ne passera pas à l’Histoire, mais elle témoigne des agissements d’un candidat féroce qui a compris que la couverture médiatique peut faire toute une différence quant au financement d’une campagne.