Les clarifications du ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick quant à la façon dont la politique 713 sera appliquée ne viennent pas résoudre les problèmes que sa révision a créés dans les écoles publiques, selon des groupes de défense des personnes LGBTQ+.

Au contraire, soutiennent certains d’entre eux, le gouvernement provincial vient mettre d’autres bâtons dans les roues de ceux qui ont à coeur la sécurité des jeunes, et pourrait même brimer leurs droits fondamentaux.

En 2020, la politique 713 avait été créée au Nouveau-Brunswick. Elle établit des exigences minimales pour que les écoles publiques soient des milieux sécuritaires pour tous les élèves LGBTQ+ .

Plus tôt cette année, le gouvernement progressiste-conservateur a renversé certains éléments de sa politique. Mercredi, le ministre Bill Hogan a clarifié que les prénoms ou pronoms préférés par les élèves transgenres et non binaires de moins de 16 ans ne seront pas utilisés à l’école si leurs parents de ces jeunes ne donnent pas leur permission.

Si les parents disent non...

Les changements ont peut-être de l'air mineurs, mais ça vient quand même amener d'autres préoccupations, d'autres bâtons dans les roues , a déclaré Caitlin Furlong, vice-présidente de Fierté Dieppe Pride, dans un entretien plus tard mercredi.

Ça empêche les enfants d'être qui ils sont vraiment. Ils ont besoin d'avoir une approbation, ils ont les bâtons dans les roues. Si les parents disent non, ils ne peuvent pas être qui ce qu'ils veulent être. Ça va complètement contre les droits des enfants, selon moi.

Les zones d’ombre qui persistaient dans la révision de la politique 713 donnaient la chance aux districts scolaires de s’adapter en conséquence avant la rentrée.

Caitlin Furlong, vice-présidente de Fierté Dieppe Pride, en entrevue mercredi. Photo : Radio-Canada

Avant, ce qui avait été dit était quand même un petit peu ambigu , explique Caitlin Furlong. Ça a fait en sorte que les districts ont pu créer leurs propres précisions, qui sont venues protéger les enfants qui sont trans .

Puisque le ministre insiste maintenant pour qu’une seule et même ligne de conduite soit suivie partout, les districts n’ont plus cette latitude. Septembre arrive dans deux semaines, l'école commence, puis là ils viennent de nous dire que la solution qu'on pensait qu'on allait avoir ne va peut-être plus être efficace .

Ça nous avait donné un peu espoir, mais là , dit la porte-parole ça nous stresse par rapport aux jeunes et à leur sécurité quand on arrive en septembre .

Bill Hogan a annoncé mercredi que les enseignants ne pourront plus utiliser les pronoms et prénoms préférés des élèves sans le consentement des parents, que ce soit en classe ou dans les activités parascolaires. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Si la révision de la politique 713 était problématique, les précisions du ministre Bill Hogan ne viennent certainement pas régler le problème, affirme Mariah Darling, coordonnatrice de l'éducation chez Chroma NB, un organisme de défense de la communauté LGBTQ+ à Saint-Jean.

Aux gens qui sont peut-être déconcertés ou inquiets : personne ne dit que les parents doivent être exclus de la vie de leurs enfants. On vise un équilibre avec les droits fondamentaux des êtres humains, car les enfants sont de petits êtres humains.

Mariah Darling avance que la province continue d’enfreindre les droits fondamentaux des élèves. C’est ce dont l’accusait plus tôt ce mois-ci le défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock.

Lorsque le ministre Hogan a clarifié pour les médias que [les changements] visent spécifiquement les noms perçus comme de "genres diversifiés", et non pour tous les noms à l’école, c’est ce qui me convainc que ça enfreint ces droits , soutient Mariah Darling.

Le défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock, disait ce mois-ci que la nouvelle politique 713 violait la Loi sur les droits de la personne. (Photo d'archives) Photo : Jacques Poitras/CBC

Elle ajoute qu’il est important de soutenir les enfants et de les aider à s’épanouir, tout en se rappelant que leurs droits fondamentaux ne sont pas moins importants à cause de leur âge.

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a affirmé que le gouvernement provincial a maintenant corrigé les lacunes qu’avait relevées le défenseur des enfants, Kelly Lamrock.

