La crise du logement, un problème qui dépasse les frontières du Canada

« La plupart des pays peinent à garantir à leurs citoyens l’accès à un logement abordable et adéquat », a déclaré en juin Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive d’ONU-Habitat.

L'agence des Nations unies a pour mission notamment de trouver des solutions aux problèmes liés au manque de logements, à l'essor des bidonvilles, aux transports publics, à l'approvisionnement en eau et en électricité et aux catastrophes dues aux changements climatiques.

À l’échelle planétaire, 1,6 milliard de personnes vivent dans des logements précaires ou inadéquats, toujours selon l’ ONU . Un chiffre qui est appelé à doubler d’ici 2050 avec l’accélération de l’urbanisation et la croissance de la population mondiale.

Au Canada, pour rétablir l’abordabilité d’ici 2030, le pays a besoin de 3,5 millions de logements de plus que le nombre de logements qui seraient construits au rythme actuel, détaille la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Le gouvernement envisage même de plafonner le nombre d'étudiants étrangers qui viennent au pays afin d'alléger la pression sur le marché du logement. Mais qu’en est-il dans le reste du monde?

Ras-le-bol des travailleurs du secteur public londonien

À Londres, un rapport publié mercredi par la mairie illustre la gravité de la crise et son impact négatif sur le recrutement dans le secteur public. Avec la flambée des coûts de la vie et des salaires qui stagnent depuis des années, infirmiers, enseignants, pompiers, travailleurs sociaux et policiers quittent leurs fonctions pour des postes mieux payés, à l’extérieur de la capitale.

Ouvrir en mode plein écran Des infirmières britanniques en grève pour réclamer de meilleurs salaires. Photo : Getty Images / AFP/DANIEL LEAL

Selon ce rapport, un agent de police vivant à Londres consacre plus de la moitié de son salaire pour payer son loyer, alors que ce taux est de 38 % ailleurs au Royaume-Uni.

Londres continue d'être l'endroit le plus cher du Royaume-Uni pour acheter une maison , peut-on lire dans le document. Le prix moyen d’une maison à Londres est 45 % plus élevé qu’ailleurs dans le pays. La mairie met en garde contre une aggravation de la crise du logement, estimant que plus de 200 000 ménages londoniens feront face à une bombe hypothécaire en 2024 et devront payer 520 livres sterling (soit l’équivalent de 900 dollars canadiens) de plus en frais hypothécaires.

À moins que le gouvernement [britannique] ne fournisse les 4,9 milliards de livres sterling par an nécessaires pour fournir les logements abordables dont la capitale a besoin, de plus en plus de travailleurs qualifiés quitteront le secteur public.

Airbnb pointé du doigt à Paris

La crise du logement se fait sentir dans la plupart des régions françaises et des élus n’hésitent pas à blâmer les locations touristiques de type Airbnb d’être à l’origine de la flambée des prix. Depuis quelques mois, plusieurs parlementaires, sénateurs et maires de tous horizons sont montés au front pour appeler le gouvernement à limiter les locations meublées de courte durée.

Aujourd’hui, les [locations] de courte durée sont de l’ordre d’une dizaine de millions chaque année en France , a mis en garde le député parisien Julien Bayou sur France Inter. Un phénomène qui, selon lui, entrave l’accès au logement de longue durée pour les citoyens.

Ouvrir en mode plein écran Des élus français veulent des mesures pour limiter les répercussions des plateformes comme Airbnb sur la crise du logement. Photo : Getty Images / John MacDougall

Parmi les solutions proposées : plus de taxes sur les hébergements touristiques de courte durée et un plafonnement du nombre de nuitées par an pour les propriétaires.

À Saint-Malo, par exemple, la municipalité a mis en place des quotas de locations touristiques par quartier, mais, deux ans plus tard, l’effet semble être limité et les résidents de cette ville du nord-ouest de la France ont toujours du mal à trouver un logement, selon les médias français.

Selon un rapport de l’Observatoire de l’immobilier de la Fédération des promoteurs immobiliers publié en mars dernier, il faut construire près d’un demi-million de nouveaux logements en France pour combler la pénurie d’habitations.

Des on côté, l’Union sociale pour l’habitat, une association qui représente plus de 750 organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) en France, estime le nombre de ménages en attente d’un logement abordable à 2,42 millions à la fin de l’année 2022. Un record.

Aux Pays-Bas, les riches auront moins accès aux logements

Ouvrir en mode plein écran Amsterdam, aux Pays-Bas Photo : Radio-Canada / Alain Crevier

Dans une tentative de rendre les habitations plus abordables, le ministre néerlandais du Logement, Hugo de Jonge, a proposé une loi permettant aux municipalités de forcer les propriétaires de maisons dont la valeur ne dépasse pas les 335 000 euros (ou 517 000 dollars canadiens) à vendre leur propriété aux personnes à faibles revenus.

Ceci veut dire que les autorités locales peuvent refuser aux riches investisseurs l’achat de propriétés sur leur territoire afin de stabiliser les prix des maisons.

Il n’y a pas assez de maisons abordables disponibles sur le marché alors nous voulons nous assurer qu'elles seront achetées par des gens avec des revenus faibles ou moyens.

Des opposants politiques ont toutefois dénoncé ce projet, estimant qu’il porterait atteinte aux droits des propriétaires. Le Conseil d'État, la plus haute instance consultative du gouvernement, a, de son côté, mis en garde contre cette mesure qui pourrait faire grimper les prix des habitations alors que des propriétaires tenteront de surévaluer le prix de leur logement.

En Italie, des jeunes campent contre la hausse des prix

Ouvrir en mode plein écran Une étudiante universitaire a dressé une tente sur son campus pour protester contre la hausse des loyers dans la ville de Milan. Photo : Reuters / CLAUDIA GRECO

De Milan à Rome, en passant par Florence, Bologne et Cagliari, des étudiants dressent des tentes devant les universités pour dénoncer la hausse des prix des loyers.

Près de 70 % des étudiants universitaires en Italie vivent avec leurs parents, contre une moyenne européenne de 17 %, selon un rapport d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Dans la plupart des grandes villes, le loyer d’un studio varie entre 500 et 800 euros par mois, selon la taille et l’emplacement par rapport au campus.

Face à la crise, le gouvernement de Giorgia Meloni a annoncé qu’il compte investir 660 millions d’euros (environ 970 millions de dollars canadiens) pour la création de plus de 52 000 nouveaux logements universitaires d’ici trois ans. Cette somme proviendrait de la part italienne du fonds européen pour la relance post-Covid.

Quand l’Australie offre des primes

Ouvrir en mode plein écran Vue de la ville de Sydney en Australie. Photo : Reuters / LOREN ELLIOTT

Le premier ministre australien Anthony Albanese a révélé la semaine dernière son plan pour en finir avec la crise du logement dans le pays : les gouvernements et territoires qui construisent plus de logements neufs que le seuil visé recevront une prime d’une valeur pouvant atteindre 3 millions de dollars australiens (soit 2,63 millions de dollars canadiens).

L’objectif du gouvernement est de construire 1,2 million de nouvelles habitations d’ici les cinq prochaines années.

Lors de son annonce, M. Albanese a affirmé que l’augmentation de l’offre est la clé pour faire baisser les loyers et aider les locataires . Le gouvernement australien envisage par ailleurs de revoir les lois encadrant les hébergements de courte durée comme Airbnb.

Nous savons qu'il n'existe pas de solution simple d'un jour, d'une semaine ou d'un mois pour résoudre les problèmes de logement qui relèvent d'un problème d'approvisionnement à long terme , a dit M. Albanese. Mais nous sommes prêts à examiner l'ensemble des réformes possibles dans le secteur du logement.

Avec les informations de France info, Le Monde, CBC, The Guardian et Bloomberg.