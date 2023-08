Pas de glace au moins jusqu’à la mi-octobre au Centre Mario-Tremblay d’Alma

Un bris dans le système de réfrigération des deux glaces du Centre Mario-Tremblay (CMT), à Alma, force la Ville à retarder leur ouverture au moins jusqu'à la mi-octobre.

Cette situation forcera plusieurs organisations à faire des sacrifices, le temps qu’une pièce défectueuse soit reçue.

Il y a une compagnie qui fabrique ces pièces-là pour l’ensemble du monde qui est en Suède et qui a un carnet de commandes assez important , a expliqué mercredi Mario Carrier, conseiller municipal à Alma.

Une pièce dans ce système de réfrigération des glaces du Centre Mario-Tremblay doit être remplacée. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Pour aider à résorber la situation, un autre aréna almatois, le Centre sportif Mistouk, a ouvert ses portes plus tôt que prévu pour accueillir les utilisateurs qui débutent leurs activités. C'est le cas des patineurs et patineuses de vitesse qui devront toutefois s'exercer sur une glace plus petite.

Les hockeyeurs du milieu scolaire s'adaptent aussi.

C’est juste la route qui est un peu plus tannante à faire, mais ce n’est pas grave. Il faut juste que tu gères plus ton temps , a reconnu Lorick Potvin, un hockeyeur qui s’aligne avec les Jeannois du Collège d’Alma.

Le temps de manger et de se déplacer, c’est sûr que c’est différent , a ajouté son coéquipier Dylan Trottier.

Les quelque 300 joueurs du hockey mineur d'Alma seront quant à eux transférés dans des arénas avoisinants.

Peut-être qu’au lieu de deux entraînements par semaine, il va y en avoir seulement un, mais on va s’ajuster. On va regarder quelles sont les disponibilités du côté de Métabetchouan, de Saint-Bruno. Comme je vous dis, on a une bonne entente les trois [associations de] hockey mineur ensemble , a mentionné Martin Simard, président de Hockey mineur d’Alma.

Il n'y aura pas de hockey sur glace pour plusieurs semaines au Centre Mario-Tremblay, à Alma Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

D'ailleurs, l’aréna Samuel-Gagnon de Saint-Bruno ouvrira ses portes une semaine plus tôt que prévu pour accommoder les sportifs du CMT. Les horaires seront certainement chamboulés.

C’est évident qu’il y a des équipes qui avaient deux entraînements par semaine qui vont peut-être être obligées d’en donner seulement un par semaine afin de répondre aux attentes de tout le monde. Mais on va faire avec. Comme les ligues adultes, est-ce qu’on devra les retarder un peu pour donner plus de place au hockey mineur? C’est des choses qui peuvent se faire. Pour le moment, on va attendre les inscriptions de ce soir et demain [mercredi et jeudi] pour savoir ce dont on a besoin en heures pour les différentes équipes , a avancé Denis Boudreault, directeur des loisirs à Saint-Bruno.

Pour ce qui est du club de patinage Les Axels, la saison d'automne de 60 jeunes nouvellement inscrits pourrait être compromise. Pour ce qui est des patineuses d'expérience du club, elles pourront s'exercer au Centre sportif Mistouk avec quelques heures de glace en moins.

D’après un reportage de Mélissa Paradis