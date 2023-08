Une chaîne humaine pour freiner les projets d’éoliennes

Le groupe Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska, a manifesté en marge du conseil des maires de la MRC. Le groupe de citoyen exige des réponses auprès des différents maires concernant des revendications rédigées le 16 août dernier.

Ils souhaitent que la MRC annule tout plan éolien dans un futur appel d’offres d’Hydro-Québec. La porte-parole de Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska, Janie Vachon-Robillard, souhaite faire table rase concernant les éoliennes.

On demande qu’on reparte un nouveau projet, parce que ce sont des gens qui ont signé des pétitions, mais qui sont en faveur d’une transition écologique. On repart ensemble un nouveau projet avec les citoyens qu’on va avoir le temps d’étudier, comme il faut, les meilleures alternatives par rapport à notre région ici, qui est une région de terres agricoles et on veut protéger nos terres agricoles.

Ils étaient près de 300 selon l’organisation à se tenir main dans la main sur une distance de 200 mètres, la hauteur d’une éventuelle éolienne. De nombreuses familles étaient sur place pour diverses raisons. Sébastien Collard était accompagné de ses deux enfants.

On vient appuyer ceux qui se donnent la peine de se renseigner sur le projet, simplement avoir des réponses à nos questions, savoir ce qui va se passer. C’est un projet important, on veut être capable d’en faire partie et de savoir ce qu’il va se passer avec tout ça, tout simplement

Rachel Fahlman, également accompagnée de ses enfants, abonde dans son sens. Je pense que c’est très important de soutenir tout ce qu’ils font, puis de travailler pour passer le message, c’est nos terres, nourricières, il faut les protéger.

Avec les informations d'Édouard Dubois