Le groupe tactique d'intervention de la police de Montréal est intervenu dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve mercredi après-midi après avoir reçu un appel concernant une femme qui aurait été séquestrée.

Le Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ) a reçu un appel d’urgence vers 14 h 45 concernant un homme qui aurait séquestré une femme dans un logement de l’avenue Carignan, près de la rue de Marseille.

Selon les informations dont disposaient les policiers, le suspect était possiblement à l’intérieur de cet appartement, équipé d’une arme à feu, a indiqué Véronique Dubuc, porte-parole du SPVM .

Un large périmètre de sécurité a été établi dans ce secteur résidentiel. Plusieurs unités du SPVM ont été déployées, dont le groupe tactique d’intervention et le groupe support et intervention spécialisé.

Un large périmètre de sécurité a été établi afin d'assurer la sécurité des résidents. Photo : Radio-Canada / Benoit Gagnon

Les enquêteurs du SPVM ont analysé et vérifié les informations obtenues par les policiers et les patrouilleurs, et ont estimé qu'elles étaient partiellement fondées. L'opération policière a pris fin vers 18 h 30.

L’enquête se poursuit. Les personnes impliquées ont été interrogées afin de déterminer les circonstances exactes de l'événement.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment.